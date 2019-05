Úrsula Letona: “Que se digan 'hermanito', no significa que sean organización criminal”

En su intervención en la Comisión Permanente del Congreso, la congresista Úrsula Letona señaló que no hubo blindaje en la votación que desestimó el pedido para que retorne a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la denuncia contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry .

“ No hubo blindaje. Y la palabra agota porque todo el discurso monotemático es el mismo. Que la población quiere. Que las ONG. Que la prensa respetable”, aseveró Letona.

Asimismo, la congresista de Fuerza Popular criticó a otros legisladores sobre el voto emitido por la mañana.

“¿ Qué se cree cierto sector del Congreso? Yo no he blindado a nadie. He votado así para que se archive la cuestión previa porque lo dice el Reglamento. Hay que respetar la ley y el Reglamento del Congreso es clarísimo”, explicó.

“Yo ratifico, yo voto no por lo que dice la prensa, por lo que dice la población o lo que dicen los indignados. Porque yo quisiera ver a los cuellos verdes, a todos los congresistas elegidos que estuvieron con la chakana, con la ´Villarán y PPK. Y hay uno que se rasga las vestiduras”, manifestó.

Al comentar sobre el informe del congresista Juan Sheput, Letona aseveró que el hecho de que se llamen “hermanitos” no configura delito tal como precisa el tipo penal de organización criminal que requiere carácter permanente, que se repartan tareas y que haya jerarquías.

“El hecho que se digan compadrito, chalinito o que tengan una campaña por el no, no significa que sean una organización criminal”, dijo.