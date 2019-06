Úrsula Letona: 'Daniel Salaverry no convoca a Consejo Directivo para no dar explicaciones'

La congresista Úrsula Letona (Fuerza Popular) aseguró este viernes que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry , no convoca al Consejo Directivo del Parlamento para no brindar explicaciones a los legisladores y al país respecto a su accionar.

"Recordemos que hace varias semanas, Daniel Salaverry no convoca Consejo Directivo, no convoca Junta de Portavoces, lo cual es una situación anómala en el Poder Legislativo, con la única intención de evitar siquiera dar las explicaciones que no solamente merecemos los congresistas, sino merece el país", sostuvo en diálogo con Canal N.

Letona consideró que el recurso de amparo presentado por Salaverry para evitar la suspensión por 120 días en su contra que recomienda la Comisión de Ética por consignar información falsa en sus informes de representación contiene "una serie de afirmaciones falsas".

Dijo creer, en esa línea, que la demanda debe ser respondida por el Parlamento en el marco del respeto a su autonomía.

"Es bien extraña la demanda, yo he tenido la oportunidad de leerla, contiene una serie de afirmaciones absolutamente falsas y estoy segura que se va a desestimar [...] Creo, igual, que es importante contestar, porque tenemos la verdad de nuestro lado", señaló.

"Nunca se ha visto, en la historia del Poder Legislativo, que el presidente del Congreso que representa este poder del Estado demande a una comisión no para impedir que se le sancione, sino para impedir que se le investigue", lamentó.

Como se recuerda, el titular del Legislativo presentó una acción de amparo en Trujillo contra la Comisión de Ética por considerar que no se cumplió con el debido proceso y se violó su derecho a la defensa en el informe que recomienda su suspensión.

De acuerdo al documento aprobado por el referido grupo de trabajo el lunes 3 de junio, Salaverry habría cometido faltas éticas por haber enviado informes de semana de representación con datos falsos.