Úrsula Letona: “Critica sin haber dicho una palabra u oponerse”

Para Úrsula Letona , la actitud de su colega Kenji Fujimori es confrontacional y muchas veces servil con el gobierno de PPK. En 15 días terminará esta telenovela y se conocerán las sanciones respectivas, que serán diferentes para cada caso.

Ya perdimos la cuenta, ¿cuántos procesos disciplinarios tiene Kenji Fujimori y cuántos vienen?

Tres. Lo han sancionado dos veces, con debido proceso y respetando la gradualidad como dice el tribunal de disciplina. La última sanción fue de mayor tiempo y se le exhortó a comportarse. Ahora afronta un tercer proceso.

¿Será el último o lo expulsarán?

Podría tener una nueva sanción o la expulsión, lo determinará el comité de disciplina.

Usted dijo que Kenji Fujimori quiere irse de Fuerza Popular (FP).

Creo que no quiere estar en FP. Su actitud lo demuestra, no quiere estar en sintonía con nuestros planteamientos. Lo único que ha hecho es criticar a su partido a través de los medios, insultarnos y nunca dar un debate en la interna. Lo hemos retado muchas veces en las pocas ocasiones que asiste. Pero no acepta un debate. Siempre se corre y sale con sus muñequitos a ridiculizar la política y al partido.

¿Qué es lo que más le molesta a usted?

Cuando reprueba votaciones acordadas al interior de la bancada, luego de habernos peleado y debatido intensamente. Critica sin haber dicho una palabra u oponerse. O incluso, vota igual que todos, sale al Pleno y cambia su voto.

¿Diría que es un petardista?

Sí, su actitud es extraña, de confrontación eterna con el partido y dice que no quiere irse. Al principio pensé que quería ofrecer una nueva visión más joven, pero sus acciones demuestran que solo deslegitiman su supuesta agenda.

¿Nunca ha hecho una propuesta?

Nunca, menos un debate programático. Presentamos un proyecto de ley para que los casos de violación a menores, sistemática, no prescriban. Él no propuso nada, pero salió a decir que no se debe proteger a pederastas y que era nauseabundo lo planteado por el partido. Propuestas, cero.

¿Por qué no hace propuestas?

No tiene contenidos, una plataforma programática que diga: como joven tengo estas propuestas, o como ingeniero agrónomo tengo estos planteamientos para el agro…

Él menciona la reforestación.

Yo también puedo decir que es importantísimo cuidar el medio ambiente, pero qué plantea mi propuesta, en qué consiste su programa de reforestación, de dónde provienen los recursos, en qué zonas. Nunca aterriza, son solo palabras.

¿Ha presentado proyectos de ley y se los han parado?

No recuerdo que haya presentado uno que genere comentarios. No le vemos una actitud de querer cambiar. Habla de combatir la corrupción y de buscar la institucionalidad. El domingo pasado hubo una denuncia gravísima contra el presidente, hasta hoy no dice nada, silencio absoluto. ¿Lo hace por la gobernabilidad? Dónde dejó su rol de parlamentario de oposición, de fiscalización, cuando el país está nuevamente en una crisis de gobernabilidad.

Kenji Fujimori declaró que Fuerza Popular quiso tumbarse a PPK y llevar su cabeza en bandeja.

Le hemos explicado que estamos en contra de la corrupción. Es obvio que el presidente tiene graves denuncias, ¿de qué gobernabilidad habla, de la concerniente a los negocios de PPK y su empresa Westfield con Odebrecht? Nuevamente, lo que dice no tiene contenido.

También afirmó que FP quería llamar a nuevas elecciones y hacerse del poder.

Eso es una gran mentira. Hemos dicho claramente que en caso sean ciertas las graves denuncias contra PPK y se le vaque por hechos de corrupción, nosotros aplicaremos el mecanismo previsto en la Constitución. Le tocará al vicepresidente, a Martín Vizcarra.

Pero cuando se propuso la vacancia, los dos vicepresidentes renunciaron.

El Congreso debe evaluar si les acepta o no la renuncia, fueron elegidos como vicepresidentes.

No se les puede obligar.

No creo que Martín Vizcarra no quiera asumir el reto, tengo mis serias dudas, máxime si el presidente no tiene credibilidad y tiene gravísimos indicios de corrupción. No sé si se prestarían al juego de ese presidente que además ha provocado una crisis total. Hay que pensar en el país.

Ustedes han dicho que Kenji Fujimori parece militante ppkausa.

El discurso suena bien, pero que diga cuál es la gobernabilidad que apoya. En algunos casos ha sido servil con el gobierno, haciendo de vocero. No le hace bien al presidente ni a Kenji.

Por ese apoyo a la gobernabilidad, los kenjistas votaron en contra de la vacancia, para no quedarnos sin presidente y no afectar al país.

Sin duda la crisis que ha originado PPK afecta la gobernabilidad, pero no la hemos creado nosotros. No le dijimos que mintiera.

Los kenjistas dijeron que era un voto de conciencia.

Dos de ellos no dijeron eso. Si apoyaron al presidente, por qué lloraban, queremos que nos expliquen esto en el proceso disciplinario. Había muestras de alegría.

Se llora de alegría.

Entonces que lo digan; ‘queríamos que el presidente permaneciera en el cargo porque es una persona honesta, que sacará adelante al país’. Pero ocho de los diez solo han repetido que es un voto por la gobernabilidad. Nosotros no la vemos. Y no fue un voto de conciencia porque ellos votaron por la vacancia en la interna. No cuestionaron nada ni hablaron de la conciencia. Además, la sanción no es por ello, sino por incumplir un acuerdo de bancada.

¿Alberto Fujimori influyó personalmente en esa votación?

No sé, algunos de ellos dijeron que sí, otros lo negaron. No me consta. Si el fin último de su voto era el indulto, deben decirlo. Lo que no puede ocurrir es que rompan un acuerdo partidario y nos mientan. Para reconciliarnos, como han invocado, requerimos que digan la verdad.

Si Kenji Fujimori no da sus descargos, ¿lo perjudica enormemente?

Sí, estaría aceptando que no tiene nada que decir. El debido proceso implica el principio, la oralidad, no por escrito.

¿Los kenjistas están en el mismo saco de Kenji Fujimori, que tiene dos tarjetas rojas?

No. Hay un tratamiento diferenciado y entre ellos también. Maritza García y Bienvenido Ramírez nos han insultado por las redes, ella afirmó que hay congresistas del partido que fueron financiados por Odebrecht. Que yo sepa eso no ha ocurrido.

¿Kenji Fujimori no incumplió el acuerdo de bancada por la vacancia?

No, él no estuvo. Se le procesa por sus declaraciones en contra de su partido.

No tiene libertad de expresión, como dice él, en su cuenta de Twitter.

Si lo que escribe va en contra de su organización, si son ofensas, no. Él integra FP y jamás ha dicho en la interna lo que escribe. Declara que se quiere su contraseña, por favor. Su actitud es confrontacional.

Dijo también que primero tiene que conversar con Keiko familiarmente y luego políticamente.

Que converse, pero debe saber que somos 71 congresistas de FP y que esto no tiene que ver con su relación familiar. Él es un congresista más. No entiendo sus comentarios. Las decisiones se toman orgánicamente, somos un partido.

¿Keiko conversa con su hermano?

Últimamente no he visto ninguna relación, Kenji no va a las reuniones de bancada, donde conversamos con ella. Supongo que hay un distanciamiento, lógico además, porque ha tenido frases contra Keiko. Ella maneja la relación hermano y congresista por separado.

¿Kenji Fujimori quiere apoderarse del partido?

No sé si esa será su intención. Es muy difícil que lo haga. Somos muchas personas comprometidas con la dirigencia y las instancias.

Sostiene que recogió 800 mil firmas.

Colaboró con la inscripción, no sé el número. Bien que colaborara en formar el partido, pero eso no lo hace dueño. No lo han sancionado por lo bueno que ha hecho por FP, si no por las cosas extrañas y malas que hace contra el partido. Tiene que hacer vida partidaria.

Bienvenido Ramírez declaró que si los botan, se van todos y formarían un nuevo partido.

Creo que las decisiones son individuales. No agarramos a nadie. Lo que no permitimos es la indisciplina, menos los problemas legales. Maritza García es confrontacional pese a las gravísimas denuncias en su contra, falsificación de certificados escolares, en el Colegio de Abogados de Piura. Ramírez ha tenido gruesos calificativos contra el partido. Ambos tendrán otro tratamiento. Llegaron al Congreso vía FP, no pueden denostarla sin argumentos ni pruebas.

¿Kenji puede jalarse a 25 congresistas fujimoristas?

Me parece que no. Quedamos 61 congresistas. Él no debe confundir la política con la amistad. Ya Federico Pariona lo desmintió. No dudo que Francisco Petrozzi –siendo su amigo– cuestiona su actuación política y podría votar por una sanción. Si hay congresistas expulsados de FP no pueden formar una nueva bancada, quedan como independientes.

¿La bancada de FP quedará debilitada si salen diez congresistas?

Hemos dicho claramente que no tenemos problemas de quedarnos con cinco congresistas que trabajen por la institucionalidad. Un error lo comete cualquiera, si ellos quieren someterse a la disciplina partidaria, no veo problemas en que se queden.

Si expulsan a Kenji Fujimori, Keiko será la mala de la película, él luchó por su padre.

Esa es una visión sesgada. Es un tema partidario, no una hermana castigando a su hermano. La decisión no la toma Keiko sino nosotros. Él es un congresista más. Sus agravios no tienen que ver con el indulto sino con una mala actitud recurrente hacia su partido.

¿No estamos ante una lucha por el liderazgo en FP? Si Alberto Fujimori…

Esto se discutió en la interna. El liderazgo lo tiene Keiko. El ex presidente Fujimori ha sido reconocido como líder histórico, el fujimorismo y FP se vinculan. Kenji debe construir su liderazgo en el partido con actitudes positivas. Retando a Keiko, criticando a FP, será bien difícil de lograr. Además es contradictorio.

¿Cuándo termina esta telenovela?

En dos semanas aproximadamente, por eso digo que ‘deskenjisemos’ la agenda.

¿Creen que el Ejecutivo busca dividirlos?

En general, ha buscado que las fuerzas de oposición se debiliten.

La Fiscalía pide dejar sin efecto el indulto por el caso Pativilca.

Todo tema jurídico puede revisarse, esa es la máxima. Sin embargo, la prerrogativa presidencial en el indulto es clarísima. Se da sin limitación. El informe de Defensoría no tiene cabida. La forma como fue otorgado es una suerte de espada de Damocles sobre el presidente, no sobre el ingeniero Fujimori. Su indulto cae en los supuestos de la gracia presidencial que es discrecional. Solo el presidente puede ejercer esa prerrogativa. Revisar es una cosa y revocar otra.

¿Fujimori puede hacer política?

Legalmente no tiene restricciones. Él debe evaluarlo, buscando evitar la polarización en este tema que signifique más cuestionamientos contra él.

"CREO QUE ARÁOZ ESTÁ UN POCO DESLEGITIMADA"



Su esposo asesoró el contrato del Gasoducto…

Nunca trabajó para Odebrecht, asesoró a Proinversión. No aprobó el contrato, ni la licitación, lo hace el comité. Lo llamaron porque es experto en hidrocarburos y querían que calculara el nivel de gas del contrato, un tema muy técnico.

Lo citarán a la comisión Lava Jato.

Él envió una carta para indicar que ya estuvo en la comisión y señala su disponibilidad a asistir nuevamente. Es más, su declaración es pública, está colgada, no se sabe cómo, porque hay reserva.

Mercedes Aráoz dijo que volverá a conversar con los partidos.

Su rol está bastante cuestionado por la poca transparencia que tuvo ante el Pleno. Hay congresistas que quieren acusarla constitucionalmente por haberles mentido abiertamente. Creo que está un poco deslegitimada para iniciar un diálogo sincero y amplio. FP escuchará y decidirá en función de los intereses del país. Personalmente, quiero saber cuáles son los alcances de este diálogo. Vemos que recurren a esto cuando llegan situaciones extremas como la denuncia del millón de dólares no declarado de PPK.

Alianza para el Progreso (APP) ha propuesto la vacancia del presidente por esa denuncia.

Marisol Espinoza renunció a la comisión Lava Jato, no quiere luchar contra la corrupción, pero no me sorprende, ella tuvo una actuación más que cuestionable hace algunos años. APP también ha tenido un doble rasero, apoyaron la vacancia y votaron en contra. No puede creerles, cómo saber si apoyarían o no.

¿Pero apoyarían una moción de vacancia?

Si es por actos de corrupción como la denuncia del millón, sí. Es mi opinión.

DATOS



- Úrsula Letona Pereyra es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



- En 2015, se afilió a Fuerza Popular. Fue jefa del plan de gobierno de su partido (Plan Perú). Es congresista de la República por 23 mil votos.