La congresista Úrsula Letona (Fuerza Popular) opinó que hubo errores “de ambos lados” en el debate del proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones al 2020.

Consideró que “hubiera sido mejor y no hubiera habido motivo para una crítica” si la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, “no hubiera cortado el debate” como finalmente ocurrió.

“Creo que hubo, de ambos lados, errores en el trámite del debate. Creo que se debió propiciar un debate más amplio. Si bien ha habido bastantes horas de debate, hubiera sido mejor y no hubiera habido motivo para una crítica si no se hubiera cortado el debate”, reconoció en Canal N.

“Del otro lado pararse cuando no les hacen caso es una práctica común. Decir ‘yo no quiero esto, entonces, pateo el tablero’ no está bien más allá de posiciones personales. Finalmente, quien dirige el debate es la presidenta de la comisión”, señaló.

Más temprano, el primer ministro Salvador del Solar encabezó una conferencia de prensa en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para pronunciarse luego de que la Comisión de Constitución del Congreso archivara el proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo y que planteaba el adelanto de elecciones generales al 2020.

“Nuestro gobierno no se va a quedar con los brazos cruzados. Vamos a actuar con la autoridad y fortaleza que nos dan la Constitución y las leyes, y actuar con la responsabilidad que este Parlamento no ha sabido demostrar el día de hoy”, adelantó Del Solar sin precisar la medida.

ELECCIÓN DEL TC

En otro momento, Letona consideró que el Legislativo “tiene todas las facultades para elegir” a seis magistrados del Tribunal Constitucional el próximo lunes. Remarcó que en la lista de candidatos “no se ve gente con graves cuestionamientos”.

“En la lista hay gente que vale mucho la pena. La calidad personal, profesional y académica de las personas que están en la lista es una ventana de oportunidad para dar vuelta a la página”, indicó.