Letona cree que "podría haber discriminación" tras salida de trabajadores de FP

La congresista Úrsula Letona , a quien Fuerza Popular aún no le acepta su renuncia, cuestionó este jueves que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, haya prescindido de más 100 trabajadores del Parlamento que son militantes fujimoristas y señaló que se podría haber cometido una discriminación de carácter político.

"Creo que esto podría ser una discriminación en negativo. A los trabajadores hay que evaluarlos por su perfil profesional y no por su formación política. Hay que evaluarlos por sus metas, por sus logros", sostuvo la congresista en diálogo con la prensa.

Úrsula Letona dijo no entender las razones que llevaron a Daniel Salaverry a tomar esta decisión y cuestionó que otros trabajadores que cuentan con una militancia política ajena a Fuerza Popular sí hayan "conservado su trabajo".

"No entiendo las razones por las cuales el presidente Salaverry ha decidido prescindir de los servicios de estas personas porque no he conversado con él, pero creo que es importante no discriminar en función de un partido político. Hay muchos trabajadores que tienen militancia activa, que en las redes nos agreden constantemente y que, sin embargo, por no pertenecer a Fuerza Popular han conservado su trabajo", señaló.

Úrsula Letona le pidió a Daniel Salaverry que explique las razones que lo llevaron a prescindir de trabajadores por un criterio político y lamentó que no hayan primado razones técnicas en dicha decisión.

"Creo que han debido primar las razones técnicas o de metas que correspondían y espero que el congresista Salaverry haga esa distinción en lugar de referirse solamente al motivo como un tema partidario", indicó.