Úrsula Letona le pide prudencia a Rosa Bartra tras llamar 'inepto' al presidente Vizcarra [VIDEO]

No quiere más confrontación entre poderes. Úrsula Letona intentó poner paños fríos a los duros comentarios que realizó su colega Rosa Bartra , de Fuerza Popular , hacia el presidente Martín Vizcarra . Así lo expresó en una conversación con Canal N.

Bartra dijo que el jefe de Estado busca "tapar su ineptitud" al intentar confrontar al Congreso. Ante aquellas declaraciones, Letona le hizo "un llamado a la prudencia". "No nos hace bien, no les hace bien a los colegas de Fuerza Popular ni al país", manifestó.

"Yo preferiría un debate de argumentos e ideas y no de amenazas como la del presidente [Martín Vizcarra] ni de calificativos como el de Rosa Bartra, creo que eso no están bien (…) Yo haría un llamado a lo que dijo nuestra lideresa: 'El fuego se apaga con agua, no con más fuego'", agregó la legisladora.



PRIORIZAR EL CONSENSO



Úrsula Letona se mostró más conciliadora que en otras apariciones donde cuestionaba la labor del Ejecutivo en época de huaicos y desastres naturales. Ahora recalcó que se debe priorizar el consenso.

"Este momento en el que atraviesa el país, necesitamos consensos, necesitamos llamado al diálogo, a la prudencia. Ya en el pasado nos hemos equivocado cayendo en provocaciones y confrontaciones. Ya es momento de demostrar que el Congreso está preparado para impulsar reformas y que es lo que Fuerza Popular va a trabajar", señaló.



Pero también Letona remarcó que Martín Vizcarra debería seguir la misma línea de conciliación.

"Yo creo que el presidente se equivoca en señalar que podría recurrir a una cuestión de confianza como un tema de inicio de una confrontación, creo que es el mecanismo para plantear reformas", finalizó.