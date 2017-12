Úrsula Letona: Caso Madre Mía avanza poco

La presidenta de la comisión Madre Mía, Úrsula Letona , explicó a Perú21 que si dicho grupo se ha reunido pocas veces –desde que se instaló, en junio– es porque “el acuerdo fue sesionar una vez al mes”.

Ante las críticas de una labor incipiente, mencionó que la comisión sigue el rumbo de la investigación de la Fiscalía. “Es un trabajo técnico, no político. No queremos hacer un show de esto”, agregó.

La comisión, que investiga los crímenes ocurridos en la base contrasubversiva del mismo nombre, y en la que el ex presidente Ollanta Humala ejerció la capitanía, tiene 180 días para investigar y ya han pasado más de 90.

Consultada por el cuestionamiento que hiciera días atrás su colega de bancada Héctor Becerril, del por qué no sesionaba, Letona respondió: “Yo he convocado y el congresista no ha estado”.

Adelantó que el periodista Beto Ortiz asistirá a la próxima sesión para dar detalles de su investigación sobre el tema.