Úrsula Letona: “Candidatos al Tribunal Constitucional deben ser personas con ética”

¿Cuándo se va a instalar la comisión a cargo de la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC)?

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, tiene que hacer un llamado. Recién el jueves se ha visto en el Pleno, imagino que será para el martes, pero lo importante es que vamos a tratar de llegar a consensos. Los candidatos tienen que ser personas con ética y capacidad jurídica.

Hay quienes sostienen que este Congreso no debería elegir a los próximos miembros del TC. ¿Qué piensa usted?

Pero es lo que dice la Constitución, es el Legislativo el que elige a los miembros del TC. Es un poco difícil no estar de acuerdo con lo que dice la Carta Magna. Así se ha hecho en los últimos años, es parte del juego democrático.

¿Qué perfil buscarán en cada magistrado?

Tiene que ser una persona experta en Derecho, en temas de administración de justicia y que tenga una conducta intachable en cuanto a ética.

Se lo decía porque en los últimos años el TC declaró inconstitucionales algunas normas dictaminadas por el Legislativo, y ustedes no estuvieron de acuerdo.

Me parece que ese es el ejercicio del equilibrio de poderes. Las veces que yo no he estado de acuerdo con alguno de los fallos, lo he dicho. Pero eso no significa que desconozca las características que debe tener un magistrado.