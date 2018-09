Úrsula Letona califica de "porquería" las reformas políticas del Ejecutivo

El debate sobre la propuesta de reforma de bicameralidad fue intenso ayer lunes en la Comisión de Constitución del Congreso. La sesión –que duró más de 6 horas– tuvo la presencia del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quienes sustentaron el planteamiento.

Todos los integrantes de la Comisión de Constitución pudieron plantear sus interrogantes al premier; sin embargo, aún se ha logrado consenso alguno por lo que el debate continúa hoy.

Pero en la sesión se registró también un momento peculiar. Fue cuando los parlamentarios comentaban aún la sustentación de Villanueva, con él presente en la sala, se logró registrar una conversación a través de celular entre las legisladoras fujimoristas Úrsula Letona y Luz Salgado.

Durante el diálogo, registrado a través de fotografías, se puede leer que Letona, vocera de Fuerza Popular, califica de "porquería" a las reformas presentadas por el Ejecutivo. Esto es el marco de una conversación por Whatsapp dentro de un grupo denonimado 'La Botica' a las 9:55 pm.

- Luz Salgado: Dime, yo sigo confundida Úrsula, qué cosa se está aplaudiendo.

-Úrsula Letona: Que hayan reculado y hayan admitido que podemos cambiar los proyectos q son una porquería. (sic)

Dejando de lado el calificativo, la parlamentaria Letona se refirió al "cambio de mensaje" del Ejecutivo durante la sustentación de la reforma.

"Ya no nos piden las cosas para el 7 de octubre (SIC), que no modifiquemos. Reconocen que como Parlamento tenemos plena capacidad para debatir y modificar sustancialmente los proyectos", indicó Letona en una participación durante el debate.

Antes, el premier Villanueva había abierto la posibilidad de que los congresistas pudieran "perfeccionar" los planteamientos del gobierno.

"Se puede perfeccionar, nosotros cuando hemos dicho no la desnaturalicen no hemos dicho ‘no cambien la coma, no cambien la palabra’ (...) En estos momentos el cambiar de unicameral a bicameral es un paso gigantesco. Ahora, lo que tenemos que hacer sobre la base de esta propuesta es saber qué cosas tenemos que mejorar, ampliar. Pero no es una pocisión de que nosotros ponemos para ir contra el Congreso. Juntos podemos construir estos pasos. No hay un espíritu de desnaturalizar el proyecto.”, declaró el primer ministro durante su presentación.

Perú21 intentó comunicarse con Úrsula Letona para conocer qué opina sobre la reforma impulsada por el Ejecutivo, pero la legisladora no contestó nuestras llamadas.

Lo observaron

En otra de las fotografías registradas en el chat 'La Botica', se aprecia que los miembros de Fuerza Popular comentan sobre una foto que le fue tomada en el mismo hemiciclo al politólogo Carlos Meléndez quien, desde agosto, es asesor del gabinete ministerial que encabeza César Villanueva.

Tras compartir en el grupo de Whatsapp la foto de Meléndez, empiezan las conversaciones. "¿Quién es?", pregunta un parlamentario. "Carlos Meléndez", responde el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. "Sí", confirma Luz Salgado. "Ha estado toda la sesión presi (sic)", comenta Letona.