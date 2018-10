Úrsula Letona sobre 'La Botica': "Si no eres parte, no entiendes el contexto"

La congresista de Fuerza Popular , Úrsula Letona , defendió las conversaciones del chat 'La Botica', en Telegram, que mantiene con sus colegas y explicó que se trata de un medio para la "coordinación política".

"No es un chat de instrucciones. Es un chat para ejecutar la línea que establecíamos en la bancada y y que se aprobaba en el comité político en algunas ocasiones", sostuvo la legisladora en diálogo con Cuarto Poder.

En esa línea, explicó que en el tema específico del "párate y siéntate" está fuera de contexto, pues ya habían sufrido descoordinaciones antes.

"El día anterior, nosotros presentamos la lista a la Mesa Directiva y tuvimos un incidente porque varios de los colegas arengaron y nosotros teníamos la obligación de conseguir consenso y a eso se debe la instrucción. No es un tema de como me sentía o no me sentía", contó la parlamentaria.

Úrsula Letona recalcó que más allá de los tonos que pueda compartir o no en el chat de Telegram, "si no eres parte de la conversación, no entiendes el contexto".