Úrsula Letona aseguró que el martes se resolverá su situación en Fuerza Popular

La congresista Úrsula Letona aseguró que el próximo martes 7 de mayo la bancada de Fuerza Popular se pronunciará sobre su carta de renuncia a la agrupación remitida el 28 de noviembre del 2018 luego de que Yeni Vilcatoma pidiera su expulsión.

Vilcatoma realizó ese requerimiento debido a que Letona habría presionado” para archivar una moción en la Comisión de Fiscalización que planteaba investigar presuntas irregularidades en Prom-Perú.

"Yo renuncié a la bancada en noviembre del año pasado, ya me han notificado que el día martes [7 de mayo] tengo que ir a la bancada a escuchar la resolución que pone fin al procedimiento de investigación a raíz de la denuncia de la congresista Vilcatoma", sostuvo en diálogo con Canal N.

"Lo que he podido conversar con el vocero de Fuerza Popular [Carlos Tubino] es que cerrado ese procedimiento de investigación, se van a pronunciar sobre el fondo de mi solicitud", señaló.

Letona prefirió no especular sobre cuál sería la decisión del fujimorismo sobre su renuncia, pero precisó que podrían aceptar su renuncia o mantenerla en la condición de alejamiento en la que se encuentra.

"No voy a especular sobre cómo podría resolverse esa solicitud, pero lo he dicho, he negado la posibilidad de migrar a otro grupo político, fui elegida por Fuerza Popular y las únicas dos alternativas entre las que podría especularse es que efectivamente se me acepte la renuncia o yo mantenga la condición de este alejamiento que vengo manteniendo", indicó.

En otro momento, la legisladora aseguró que la única relación que comparte actualmente con la bancada fujimorista es la cercanía con Keiko Fujimori y la lucha para obtener su libertad. Letona aseveró que incluso "postergaría la decisión" de su alejamiento por "priorizar" la libertad de la ex candidata presidencial.

"El día de hoy la única relación que puedo tener con la bancada o el partido es esta amistad que mantengo o voy a mantener con Keiko Fujimori y esta lucha compartida porque ella obtenga la libertad", manifestó.

"Ese es mi compromiso, yo sigo yendo a visitarla y en esa lógica, yo incluso postergaría la decisión hasta priorizar su libertad", añadió.

Como se recuerda, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva impuesta por el Poder Judicial desde el 31 de octubre del 2018, por presuntamente encabezar una organización criminal dedicada al lavado de activos al interior de su partido.