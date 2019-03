Úrsula Letona: "A lo largo de estos casi 3 años hemos cometido muchos errores"

La congresista Úrsula Letona ( Fuerza Popular ) consideró este martes que desde el 2016 su bancada "ha cometido muchos errores" en el Parlamento. Aseguró, en esa línea, que "es momento" de dejar de lado las diferencias políticas y "priorizar el consenso".

"A lo largo de estos casi 3 años hemos cometido muchos errores, de hecho, la etapa de confrontación con el presidente Kuczynski que trajo como resultado su renuncia, tenía un alto costo político. Decidimos asumirlo, pero hoy el país ha cambiado, las circunstancias han cambiado, y por lo tanto se debe priorizar el consenso", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"Es momento de ponernos a mirar a la población y decirle aquí estamos, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a dejar de lado las diferencias y nos vamos a poner a trabajar", señaló.

En otro momento, la legisladora consideró que el presidente Martín Vizcarra no ha llevado a cabo "una sola propuesta de reforma de fondo" que pueda generar soluciones para los problemas graves del Perú pese a tener un "gran capital político" en el Ejecutivo.

Reconoció, en ese sentido, que el Parlamento tampoco ha hecho una reforma de esas características, por lo que instó a toda la clase política a trabajar en una agenda propositiva.

"El presidente no ha hecho ni una sola propuesta de reforma de fondo para solucionar los problemas graves del país. El Congreso no está haciendo tampoco reformas de fondo [...] ¿Cómo vamos a solucionar esos problemas de fondo si no logramos ponernos de acuerdo?", manifestó Letona.

"El Congreso, todos los partidos políticos que lo integran, y los 130 congresistas tenemos una responsabilidad histórica, el capital político que ha recaudado el Poder Ejecutivo, tiene que ser invertido en reformas", indicó.