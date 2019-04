Urresti tras orden de nuevo juicio: 'No pediré asilo ni hablaré de la anemia, simplemente volveré a probar mi inocencia'

Luego de conocerse la decisión del Poder Judicial para que se lleve a cabo un nuevo juicio contra el ex ministro y ex candidato a la alcaldía de Lima Daniel Urresti , por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos ocurrido en 1988 en Ayacucho, este respondió a través de un tweet.

"Estuve investigado durante 8 años, me juzgaron 4 años y medio por tres delitos diferentes. Me absolvieron por unanimidad. La CSR anula el juicio.

No pediré asilo ni hablaré de la anemia, simplemente volveré a probar mi inocencia ante la nueva sala. Soy ciudadano que respeta la ley!", publicó a través de su cuenta de Twitter.



Como se recuerda la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró nula la sentencia del colegiado B de la Sala Penal Nacional que, el pasado 5 de octubre del 2018, absolvió a Daniel Urresti de la presunta coautoría del delito contra la vida, cuerpo y salud en la modalidad de asesinato.

La resolución publicada hoy por el Poder Judicial lleva la firma de los miembros de la Sala Penal Permanente presidida por el magistrado César San Martín.