“Urresti se escudó en la política para salvarse”

Fabiola Valle / Amet Aguirre



A Sharmelí Bustíos no le tiembla la voz al decir que Daniel Urresti mató a su padre, el periodista Hugo Bustíos. Por ello, no duda en señalar que el Poder Judicial estaría protegiendo al ex militar, quien se ha aferrado durante varios años a la política para salvarse de los procesos que afronta.

Usted ha dicho que Urresti usó el caso de su padre como trampolín político.

Eso es evidente, de esa forma se empieza a escudar y a evadir a la justicia. A través de diversos puestos políticos, él buscaba empoderarse, protegerse y beneficiarse políticamente. En el gobierno de Ollanta Humala, lo designan ministro del Interior en 2014, justo cuando su caso sale a la luz y estaba en plena investigación. ¿Qué motivó a Humala para darle ese puesto al ‘Capitán Arturo’?



¿Qué argumentaba Urresti ante las acusaciones del asesinato de Bustíos?

Lo primero que él dice es: ‘Se trata de una venganza política’. Empezó a manipular y a decir que detrás de nosotros (su familia) había actores políticos. La sentencia ha sido hecha a su medida y más aún en vísperas de unas elecciones. En la audiencia de sentencia, el señor llegó triunfalista. Imagino que él ya sabía de la decisión judicial.



¿Me está diciendo que todo fue planificado para beneficiar a Urresti? ¿El Poder Judicial lo protege?

En política nada es casual. ¿Qué se puede esperar de un Poder Judicial que está secuestrado por la corrupción? Hay un poder que lo protege. Una cosa son sus aspiraciones políticas y otra cosa es afrontar un juicio por lesa humanidad. Habría que preguntar a los jueces por qué una sentencia de esa magnitud tuvo ese desenlace a pesar de las pruebas contundentes. La testigo Ysabel Rodríguez dice que Urresti disparó desde su casa contra mi padre. De eso no me cabe duda porque él era un periodista incómodo y honesto. El hecho de que los jueces no lo hayan visto en ese momento no significa que sea inocente.

Urresti buscaba el empoderamiento...

Eso es lógico, es un hecho concreto. Hay que analizar el tratamiento que le ha dado Urresti a este caso. Cuando se inicia el juicio, él llega con su portátil, agreden a mi madre, me quitan los afiches y nos insultan. Luego dice que se trata de un tema de odio y posteriormente se convierte en candidato presidencial (Partido Nacionalista) y ahora miren en qué está. Todo en el margen de la investigación.



¿Usted seguirá buscando justicia?

Sí. El derecho a la justicia no significa odio. No puedo aceptar una sentencia de esta magnitud porque hay hechos contundentes.