Urpi Torrado sobre renuncia de PPK: "Relación con ciudadanía se quebró" [ANÁLISIS] 

Ni bien Pedro Pablo Kuczynski asumió la Presidencia, rápidamente logró capitalizar no solo la confianza de sus electores, sino de la población, despertando la esperanza (65% de aprobación en setiembre de 2016, según Pulso Perú de Datum ). Su estilo inicial gustó, pero después la ciudadanía esperaba soluciones a sus problemas y comenzó la desconexión.

Consideraba, además, que era un gobierno débil. La luna de miel duró muy poco, apenas dos meses. Luego, PPK tuvo tropiezo tras tropiezo. Muchas de las crisis de popularidad fueron originadas en el propio Ejecutivo. El presidente tenía un buen manejo de las redes sociales, pero debía acompañarlo con acción. Por ejemplo, un repunte de su aprobación se registró, en verano pasado, en plena crisis por fenómeno El Niño costero porque sus ministros se trasladaron a las zonas de desastre.

Su relación con la población se quebró, la mayoría no quería que continúe como presidente, si bien es lamentable, era el deseo de la población que se produjese un cambio en las riendas del gobierno. Kuczynski se va en su momento más bajo de popularidad (17%). La gente quería ver a un presidente que se ensuciara los zapatos, que tomara decisiones y actuara, pero no tuvo un rol activo. El impacto de la renuncia en la aprobación del nuevo gobierno dependerá de lo que suceda luego. No está claro cuál será el enfoque de la gestión de Vizcarra.