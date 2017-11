Urpi Torrado: “PPK no supo aprovechar puntos de quiebre”

La clasificación de Perú al Mundial de Rusia puede jugar en favor de la popularidad del Gobierno, aunque para la gerente general de Datum, Urpi Torrado, ello no es determinante.

¿Cuánto beneficia a Kuczynski la clasificación de Perú al Mundial de Rusia?



—Habría que medirlo, es difícil decirlo ahora. El ánimo de la población ahorita es muy positivo. Si hiciéramos una encuesta este fin de semana, seguro habría un crecimiento en la popularidad del presidente, pero todo tiene que evaluarse en el tiempo para ver si un tema como este impacta o no en la gente.

Pero, históricamente, los políticos aprovechan momentos como este, de ebullición deportiva, para ganarse algunos puntos.

—Sí, de hecho eso no sucede solo en el Perú. Cuando España fue campeón del mundo, hasta los reyes de ese país fueron a recibir a la selección española. Sí existe un impacto en la popularidad, uno inmediato, pero más importante que este es ver el impacto en el ánimo de la gente, porque de acuerdo con esto se puede hacer una mejor evaluación del Gobierno, ver las expectativas económicas y tener una mayor confianza.

¿La clasificación al Mundial, entonces, puede significar un quiebre en la caída de la popularidad de PPK, que ahora se encuentra en 26%?

—Sería muy pronto hablar de un quiebre, hay que darnos cuenta también que la coyuntura no es muy favorable para el presidente, porque una vez que se diluya toda la algarabía ocasionada por el fútbol, hay que ver qué pasará con el Gobierno. El tema de fondo es el manejo propio del país. Lo hecho por la selección puede ser un punto de quiebre, pero no sabemos en qué medida el Gobierno puede aprovechar este escenario. Creo que la gestión de PPK no ha sabido aprovechar puntos de quiebre, como lo sucedido con el fenómeno El Niño costero.

¿Cree que por los antecedentes de este gobierno, Kuczynski no podrá aprovechar este contexto?

—Esa es la expectativa, qué es lo que va a pasar. Esa es la pregunta que nos hacemos.