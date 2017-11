Luego de registrar un fuerte incremento en octubre, la popularidad del presidente Pedro Pablo Kuczynski bajó cinco puntos este mes y ahora se sitúa es 26%, revelóPulso Perú. ¿Qué pasó?, Urpi Torrado, gerente general de Datum, afirmó que el gobierno no supo aprovechar el oxigeno y la expectativa en la ciudadanía tras los cambios en el gabinete.

En diálogo con Perú21, dijo que la recuperación en la popularidad de nueve puntos (de 22% a 31%), registrada el mes pasado, solo fue “un hipo”.

"El gobierno no ha demostrado que este cambio (en el gabinete) lleve a una mejor gestión. (...) Lo que queda claro es que no ha podido sostener la expectativa generada en la población. No ha sabido aprovechar la oportunidad"

Pulso Perú Pulso Perú Datum

En opinión de Torrado, impactaron en este resultado el mal manejo del Censo 2017, que terminó con la renuncia del jefe del INEI, Aníbal Sánchez; así como la falta de avances en la reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño costero y la renuncia de Pablo de la Flor, encargado de ese proceso, luego de su impasse con los gobernadores regionales de la Macro Región Norte.

Otro factor que influyó en la ciudadanía, señaló, ha sido la negativa de PPK a recibir a los miembros de la Comisión Lava Jato del Congreso.

"Cuando hay un cambio en el gabinete se refresca y se abre la expectativa, sin embargo el reto estaba en mantenerlo, porque sino se convertía en un hipo y lo que estamos viendo es que efectivamente fue un hipo en la popularidad", exclamó.

La representante de Datum dijo que aún no se sabe si el gobierno tendrá la capacidad de tomar impulso y recuperar su popularidad o seguirá la tendencia a caer en los próximos meses, pese a una coyuntura favorable por el Mundial de Fútbol y la Navidad y Año Nuevo.

"Si el Perú clasifica (al Mundial) debería generar un clima positivo, además llegan las fiestas de fin de año y luego la visita del papa Francisco. Vienen tres meses con hechos de coyuntura que deberían favorecer el ánimo positivo de la población. Lo que queda por ver es si el gobierno tendrá la capacidad de recuperarse o continuará esta tendencia", sentenció.