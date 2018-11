Urpi Torrado: “La gente ha optado por el Sí, Sí, Sí, No” [ANÁLISIS]

Ya habíamos medido la opinión de la gente sobre el sentido de su voto para el referéndum , pero ahora que hemos aplicado la cédula de sufragio, confirmamos que se mantiene la tendencia: la gente ha optado por el Sí, Sí, Sí, No.

Los resultados son contundentes. Existe un rechazo de la población hacia su representación política. Pero la gente manifiesta más su rechazo a la situación actual que vivimos que a las propias propuestas, y eso lo vemos reflejado cuando un 53% de personas admite que aún no han decidido su voto.

La gente no sabe muy bien sobre qué está votando, no conoce las implicancias de cada una de estas reformas; no obstante, la gente quiere un cambio.

En este caso, el presidente Martín Vizcarra está liderando una corriente de opinión. Los ciudadanos, además, perciben que, pese a que advierten un estancamiento, hay avances con la gestión de Vizcarra.