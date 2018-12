Urpi Torrado sobre encuesta: “Hay una sensación de justicia” [ANÁLISIS]

Es la primera vez que medimos al fiscal Pérez y al juez Concepción Carhuancho . Entonces, no podemos saber su evolución. No los habíamos medido porque eran figuras no conocidas, y era normal, porque los magistrados son de perfil bajo, pero los últimos casos que han tenido fueron mediáticos y abordaron temas que son de interés de todo el país. De alguna manera, eso les ha dado ese alto nivel de popularidad y aceptación.

Ambos vieron el caso de Keiko Fujimori, quien tiene 12% de popularidad. Por el manejo de ese caso, en ese contexto, resultan altamente aprobados. La gente dice que hay objetividad e imparcialidad en sus decisiones. En un país donde no hay justicia, empieza a haber una sensación de ello.

Por otro lado, el presidente Vizcarra ha logrado mantener su aprobación. Ahora tiene una especie de tregua por el referéndum, pero una vez que se dé la consulta, la expectativa de la población es alta porque busca sentir el cambio.