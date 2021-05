Todo apunta a que el final de la contienda electoral será para no olvidar. Los resultados del ultimo simulacro de Datum así lo hace esperar. Con un 42.6% para Pedro Castillo y un 41.7% para Keiko Fujimori, cifras que colocan a ambos candidatos en un empate técnico ¿Qué factores influyeron para este empate? Urpi Torrado, gerente general de Datum, nos cuenta.

“Efectivamente hay un empate técnico, esta última semana principalmente el debate técnico ha incidido mucho. Pero ha incidido, haciendo que Pedro Castillo pierda votos, porque en la percepción de los ciudadanos es que Perú Libre perdió el debate. Esto ha hecho que la gente que empiece a reconsiderar su voto. Una parte se fue a Keiko Fujimori, pero otra parte se va al blanco o nulo, es decir, todavía no toma la decisión”, indica Torrado.

Un resultado que se acerca aún más es la intención de voto. Pedro Castillo aparece con el 41.6% y Keiko Fujimori con un 41.5%. Torrado, en este caso señala que un sector socioeconómico ha cambiado de dirección, ante la falta de propuestas, favoreciendo a la candidata de Fuerza Popular.

“La percepción en regiones el cambio más importante está en Lima, porque se ha ampliado la distancia entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, principalmente impulsado en un cambio de tendencia en el nivel socioeconómico D, que era el sector que hasta la semana pasada no respaldaba a Fujimori y esta última semana ha ganado votación. Entonces el norte aún sigue empatado, el sur y el centro siguen siendo favorables para Pedro Castillo y el oriente es una plaza ganada para Fuerza Popular”, explica Urpi Torrado.

Sin embargo, para Fernando Huamán, director del Centro de Investigación en opinión pública de la Universidad de Piura, este empate técnico podría reflejar una sorpresa.

“Me parece que sí ha hecho efecto (el debate técnico) en las personas que aun no tomaban una decisión para decidirse por una opción. Esto ha hecho que la distancia entre el señor Castillo y la señora Fujimori empiece finalmente a acercarse cada vez más, al punto en que hoy estamos en un empate técnico. Hay que decir que un empate técnico implica que podría incluso estar Keiko Fujimori arriba en las encuestas, no necesariamente es como se muestra. Cualquiera de los dos puede estar en el primer lugar”, añade.

En otro punto del simulacro, se indica que el 43% sí cree que Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, está presente en la campaña de Pedro Castillo. Mientras un 48% considera que el partido por el que postula el candidato encontrará la forma de quedarse en el poder.

“Vamos a referirnos en concreto al atentado terrorista. La salvajada de asesinar a 16 personas. El hecho existe y como tal hay que aislarlo y merece un tratamiento informativo con el cuidado que ya se conoce para no seguir haciendo propaganda a Sendero Luminoso. Sin embargo, lo que puede tener una repercusión son las propias declaraciones de los candidatos y me parece que ambos han opinado con algún tinte político sobre el tema, no solo los candidatos sino también las figuras que estaban alrededor y eso finalmente pasa a ser evaluación de la población”, concluye Fernando Huamán.

El simulacro de Datum se realizó entre el 25 al 27 de mayo, a nivel nacional, a mil 201 personas de las zonas rural y urbana.

