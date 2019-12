Tanto en el caso de Keiko Fujimori como de Ollanta Humala y su esposa, la población no está de acuerdo con el proceder del TC y cree que ellos debieron afrontar sus procesos en prisión. ¿Afecta la imagen del TC? Hay poco conocimiento de la ciudadanía respecto de qué es lo que hace exactamente el tribunal. Lo que hay en el Perú es una baja confianza en las instituciones en general. Siempre ha habido mucha suspicacia y en lo que tiene que ver con la justicia en mayor medida.

Sobre la aprobación al presidente Martín Vizcarra, ha bajado cinco puntos. No es poca cosa. De hecho, no sabemos dónde está el piso. Lo vimos en la encuesta del mes pasado, la tendencia era la caída, que probablemente por la coyuntura de fin de año y las próximas elecciones no es más pronunciada, pero lo que se está viendo es que hay un deterioro en la imagen presidencial. La población no solo no ve resultados, sino que cree que lo que el presidente vaya a hacer es poco.