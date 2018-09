Urpi Torrado , gerente de Datum, explicó con más detalles los resultados de la reciente encuesta publicada por Perú21, en el que los candidatos Renzo Reggiardo y Ricardo Belmont bajaron en intención de voto para las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2018 .

Durante una entrevista en el programa 'Como es la nuez' de Perú21 TV, la gerente de Datum se refirió sobre el bajón en las encuestas de los candidatos que se mantenían disputando los primeros puestos. Torrado consideró que "el debate fue el punto de inflexión" para ambos.

"El punto de inflexión ha sido el debate. Él [Reggiardo] no se presenta al debate y la gente lo lee de una manera diferente a como lo pudo haber leído él o algún analista político. Es decir, la gente dice: 'Si no ha podido presentarse al debate y enfrentar a los demás candidatos, tampoco lo va a poder hacer con los delincuentes'. Y ahí pierde ese posicionamiento de líder fuerte que va a luchar con la seguridad ciudadana", refirió Torrado.

"El electorado es bastante grande y hay como nichos electorales. El de seguridad ciudadana es uno muy importante y él compartía posicionamiento con Urresti. Es decir, tanto Urresti como Reggiardo eran vistos como los dos candidatos que podían trabajar esos temas. Y al perder este posicionamiento, Urresti sale muy bien del debate", agregó.

La analista considera que en esta será una semana electoral "agresiva", en donde seremos testigos de todo lo que no se ha visto meses previos. Además recalcó que existe un 46% de indecisos respecto a su voto. Es decir, es cerca de la mitad de la población electoral limeña que va a decidir su voto esta semana.

"Vamos a tener una semana de campaña muy agresiva, toda la campaña que no hemos visto meses previos, lo vamos a ver en esta semana. Pero a su vez hay 46% de indecisos. Es casi la mitad de la ciudad que va a decidir el voto. No podemos afirmar que hay alguien que se beneficie o perjudique porque hay un gran sector del electorado que va a decidir en los próximos días. No hay nada dicho.", refiere.

Respecto a los candidatos que se han metido en la batalla por el primer puesto, reconoce que Muñoz se ha posicionado como técnico, como una persona que "sabe manejar los problemas de la ciudad". Beingolea tiene el respaldo de un partido tradicional con u número de "votos de arrastre" importante. En el caso de Castañeda Pardo, este candidato tiene un tope por ser el segundo con más "rechazo en el voto".