Urpi Torrado: "Las Bambas opacó la popularidad" [ANÁLISIS]

El descenso de la popularidad es una tendencia que ya habíamos detectado en la encuesta anterior, pero esta se mantiene e incluso se habría pronunciado pese al cambio de gabinete que genera expectativa.

La percepción se complicó y se vio opacada por el tema de Las Bambas que el Gobierno no ha sabido manejar. Ahora estamos en plena crisis de conflicto minero y dependerá de cuál será el desenlace y cómo se van a abordar los otros problemas para detener esa caída.

Sobre el premier Salvador del Solar, comenzó con mejor expectativa que su antecesor Villanueva; sin embargo, su exposición en el Congreso no despertó mayor optimismo en temas como seguridad ciudadana, donde la gente siente que no se hizo anuncios importantes. Hay cosas que son valoradas, pero la gente no lo ha sentido como suficiente.

En el tema de Las Bambas, la población sí quiere diálogo, es un problema de la población con el Gobierno y la gente lo ve como un reclamo legítimo. Lo que percibe la ciudadanía es un diálogo que no está dando resultados, no está llegando a buen puerto y eso genera una percepción negativa en la opinión pública.