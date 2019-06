Urpi Torrado: Acción Popular está en una posición de ventaja de cara al 2021

La gerente de Datum, Urpi Torrado, afirmó que el 13% de la población que votaría por Acción Popular en unas hipotéticas elecciones congresales, según la última encuesta de esa firma, coloca a la agrupación de la lampa en una "vitrina" con miras al 2021.

"Todo suma, el partido ya venía teniendo cierto performance positivo, quedó entre los cinco primeros partidos en la elección presidencial y sobre eso ha seguido construyendo, no perdió lo ganado, y el resultado municipal ha sido abrumador: hoy está en una posición de ventaja, ya dependerá de cara al 2021 quién va a liderar la lista al Congreso, la lista presidencial; eso pone en la vitrina al partido", comentó.

Torrado precisó que a esta posición expectante contribuye también la popularidad del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que supera el 60% de aprobación ciudadana.

Y añadió que contribuye también el hecho de que Acción Popular no haya sido vinculado a la corrupción, lo que, anotó, se ve reforzado por la imagen de su fundador Fernando Belaunde Terry "que cuando fue autoridad no se enriqueció, no robó".

Aprobación edil

Urpi Torrado se refirió también, en entrevista con Perú21.TV, al nivel de aprobación al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que en el último mes subió de 54% a 62% según sondeo de Datum.

De acuerdo a su análisis, la posibilidad de una renegociación de los contratos para el cobro de peajes ha despertado el interés de la ciudadanía "porque hay una percepción de abuso sobre el incremento de los peajes versus los servicios recibidos".

Indicó que, en ese contexto, hay mucha expectativa ciudadana sobre lo que puede pasar. No obstante, advirtió que este incremento en el respaldo a la gestión de Muñoz podría ser solo un "hipo si no se construye sobre una base sólida".

"Sí, los peajes son tema de preocupación ciudadana pero el principal problema es el trafico y donde centra la gente su expectativa. El alcalde ha encontrado el tema con el que puede trabajar (los peajes), pero vamos a ver hasta dónde llega la capacidad de renegociar porque se genera expectativa que si no se cumple la caída puede ser peor (sic)", vaticinó.