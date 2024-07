Urgente: Alejandro Toledo se desvanece en plena audiencia

ACTUALIZACIÓN A LAS 4:30 P.M.

Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo Manrique, informó en Canal N que el expresidente se quedó en el penal. “Yo he salido del penal a las 3:30 y no había médico. Hace más de una semana no ve al médico”, expresó.

“El señor Toledo tiene varios males y está siendo tratado con diferentes medicamentos”, dijo el letrado.

Su agregó: “Él se sintió mal desde la mañana, pero le dijeron que ya llegaba el médico, pero no llegaba y se sintió que se estaba desvaneciendo, atiné a prender el micro y pedir a la jueza. En ese momento, vino un empleado del INPE, hubo un forcejeo, no quería que hable, le apaga el micro. No entiendo por qué un empleado del INPE le podría impedir lo que el señor Toledo considere en ese momento”.

El expresidente Alejandro Toledo se desvaneció esta mañana durante juicio oral en su contra por el presunto delito de colusión por el caso Interoceánica Sur.

Como se recuerda, el exmandatario es acusado de haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht para obtener la licitación para la construcción de los Tramos 2 y 3 del corredor vial Interoceánica Sur Perú-Brasil. Según la Fiscalía, Toledo Manrique habría recibido alrededor de US$ 25 millones como soborno.

Toledo no fue llevado a ningún hospital. Lo atendieron en el penal Barbadillo.

Roberto Su, defensor legal del expresidente, dijo a RPP que su patrocinado está propenso a que le pueda ocurrir algo terrible.

Esta no es la primera vez que se ve afectada la salud de Alejandro Toledo. El pasado 3 de julio, el exmandatario fue llevado al hospital II Vitarte de EsSalud, ubicado en el distrito de Ate, para ser evaluado por el servicio de gastroenterología.

Perú21 supo que debido a su edad (78 años) previamente pasó por exámenes de laboratorio y radiografía de tórax a cargo del médico internista asignado.

Es importante recordar que el año pasado se confirmó que el exmandatario padece de cáncer y otras enfermedades.

