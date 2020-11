A Manuel Merino de Lama, actual presidente de la República, le harán devolver el favor de ponerlo –gracias al voto de las bancadas– en el primer sillón de Palacio de Gobierno. Uno de estos grupos políticos es Unión por el Perú (UPP).

Al mediodía de ayer, el vocero de UPP José Vega –dueño del partido que sirvió de vientre de alquiler para que los cómplices de Antauro Humala lleguen al Congreso– señaló que está en proceso la liberación del condenado por el homicidio de cuatro policías y el secuestro de 21 agentes en 2005.

“Este es un proceso en curso. Hay uno que tiene que ver con la liberación por pena cumplida por redención que estuvo paralizado porque en estos últimos días lo secuestraron, este Gobierno defenestrado, y esperamos que ahora vuelva el Estado de derecho”, señaló Vega.

Actualmente, Antauro Humala cumple con una prohibición impuesta por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de no sostener comunicaciones con el exterior por 30 días debido a sus recurrentes transgresiones a las reglas de la cárcel sacadas a la luz por Perú21.

Vega dijo que espera lograr la libertad de Humala por “los canales correspondientes” y añadió que no descartaría solicitar el indulto a Manuel Merino.

LA IMPORTANCIA DEL MINJUS

Aún no se sabe quién será el nuevo ministro de Justicia, pero el papel que cumplirá para una eventual liberación de Antauro Humala es importante.

Según Carlos Repetto, vocero de Antauro Humala, está pendiente que el INPE se pronuncie sobre el recurso de pena cumplida por redención. “Se presentó hace seis semanas y no le han dado trámite”, manifestó.

La abogada penalista Romy Chang sostuvo que la condena por secuestro que fue impuesta al etnocacerista no sostiene ninguna posibilidad de acceder a algún beneficio penitenciario. “Si bien la redención es una figura que busca la resocialización del individuo, lo cierto es que tiene límites respecto a algunos delitos como temas vinculados a terrorismo y secuestro. El secuestro no acepta beneficio penitenciario alguno y debería (Antauro) cumplir su sanción hasta 2024; aunque él tiene derecho de pedir esta redención, esta no prosperaría”.

Chang también destacó que, mientras Antauro Humala no cumpla con el pago de la indemnización a los familiares de las víctimas del ‘Andahuaylazo’, que es alrededor de 2 millones 300 mil soles, tampoco podrá acceder a algún beneficio.

Sin embargo, la abogada advirtió que es el Ministerio de Justicia el que tendría que hacer un informe previo para dar su opinión sobre la pena cumplida por redención.

El abogado Luciano López indicó que un indulto tampoco procedería porque este no es aplicable para los delitos de secuestro según la Ley 28760, que regula la improcedencia del indulto, conmutación de la pena y derecho de gracia. “Si Merino lo hace, estaría cometiendo una ilegalidad”, sostuvo el letrado.

Los antauristas preparan para los próximos días manifestaciones a favor de su líder, que purga condena por rebelión, homicidio simple, sustracción o arrebato de armas de fuego y daño agravado y secuestro agravado.

