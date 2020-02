Las movidas para integrar la Mesa Directiva del nuevo Congreso no se detienen.

El virtual congresista de Unión por el Perú (UPP) Posemoscrowte Chagua reveló a Perú21 que se encuentran en “conversaciones” con dos grupos políticos, el Frepap y Frente Amplio (FA), para evaluar la eventual postulación de una lista a la Mesa Directiva.

“Todavía no nos ponemos de acuerdo, pero hay esos acercamientos. Es una posibilidad presentar una lista alterna, no se descarta”, dijo.

En el Frente Amplio, no obstante, no tienen una posición definida. Sin embargo, fuentes de la virtual bancada manifestaron a este diario que no descartan ninguna posibilidad. De hecho, se tiene previsto que la próxima semana el partido ya tenga una postura sobre el tema.

“Todos los partidos siempre quieren integrar la Mesa Directiva. (Participar de esa posibilidad) dependerá de las decisiones que adopte el FA en el taller que vamos a tener la próxima semana”, acotó en esta línea la virtual parlamentaria Rocío Silva Santisteban.

Si el FA decide integrar una lista, el futuro congresista Enrique Fernández descartó de plano a Perú21 que vaya a postular en alguna fórmula.

“No sé si otros del FA tengan aspiraciones de ser parte de la directiva, pero yo no tengo ninguna necesidad ni quiero”, puntualizó.

Por otro lado, en el Frepap sigue predominando el hermetismo para referirse a este y otros temas parlamentarios.

Morados se preparan

Los miembros del Partido Morado (PM) tampoco se quedan atrás y, según conoció Perú21, “hay conversaciones preliminares con algunas bancadas” para la Mesa Directiva.

Su secretario general, Rodolfo Pérez, confirmó en esta línea a Andina que si deciden participar en dicha elección, solo será sumándose a una fórmula “multipartidaria”. Acotó que, al margen del tema, están conversando con algunas bancadas para establecer una agenda prioritaria.

Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso y Somos Perú tienen conversaciones más avanzadas para presentar una lista encabezada por Manuel Merino Lama (AP).

El Reglamento del Congreso estipula que se requiere un número de votos igual o superior a la mayoría simple para elegir a la Mesa Directiva.