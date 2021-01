¿Qué hacía el congresista de Unión por el Perú (UPP), Posemoscrowte Chagua, el último lunes 18 en las instalaciones de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote)? Pues nada menos que abogar por los detenidos durante el megaoperativo policial Olimpo que, a inicios de diciembre pasado, permitió la captura de más de 70 personas vinculadas a la organización terrorista Sendero Luminoso (SL) y su agrupación de fachada, el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).

En esa ocasión, luego de un paciente y riguroso trabajo de Inteligencia, efectivos de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP, junto con la Dirección de Inteligencia del Ejército y la Fiscalía, además, incautaron abundante material que corrobora que los detenidos recibían instrucciones de la cúpula terrorista encabezada por Abimael Guzmán desde diversos penales.

El mismo Chagua confirmó a Perú21 su concurrencia a la Dircote con dos asesores, Yinnet Velarde y Arnold López, según dijo, para “hacer que se cumpla el debido proceso” y corroborar que “no se están violando los derechos humanos de los detenidos”. Allí, se supo, permaneció cerca de tres horas. Esto ante la sorpresa de los oficiales de la Dircote que no sabían cómo explicar la presencia de un ‘padre de la patria’ en medio de los seguidores del genocida Abimael Guzmán.

El parlamentario etnocacerista sostuvo que acudió a pedido de los familiares de algunos de los detenidos que son de su misma región: Huancavelica. Advertido por este diario sobre la cantidad de pruebas presentadas por la Policía respecto a la participación de los detenidos en actividades relacionadas con SL, Chagua dijo que ese tema lo determinarán el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Yo no comparto su ideología. Me pidieron que atienda por sus derechos y el debido proceso y a eso no me puedo negar”. alegó.

Relación preocupante

El experto en temas de terrorismo Pedro Yaranga consideró “preocupante” que un congresista tenga este tipo de acercamientos a personas vinculadas al grupo terrorista “que lo único que busca es desestabilizar al país”.

“Tenían reuniones clandestinas, sacaban de las cárceles directivas memorizadas de Abimael Guzmán y su esposa y luego las transmitían. Esta información ha sido pública, él (Chagua) tiene perfecto conocimiento de eso”, manifestó.

Yaranga refirió que el propósito del acercamiento de Chagua con ese sector sería de largo plazo. “Él no se va a desligar de este grupo y los seguirá después de que deje de ser congresista; es lo que hizo Pedro Castillo, que siendo dirigente del Sutep se alió con Sutep Movadef y ahora es candidato, aunque no tiene ningún aval”, refirió, tras destacar que la operación policial está debidamente sustentada con manuscritos y videos.

Tenga en cuenta

-En el operativo Olimpo, del 2 de diciembre, participaron unos 750 efectivos de la Policía y del Ejército.

-Entre los detenidos figuran los excarcelados senderistas Fernando Olórtegui Crispín y Víctor Castillo Mezzich.

-El entonces titular del Interior Rubén Vargas calificó la operación como el “tiro de gracia” a Sendero.

