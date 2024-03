El ministro del Interior se disculpó en la interpelación.

No es muy elegante hablar sobre un colega que está ejerciendo el cargo de ministro del Interior, porque yo también fui ministro. No he seguido muy de cerca la presentación del ministro, pero hay un gran descontento de la ciudadanía por la función que está cumpliendo el gobierno en temas de seguridad. No solo es la responsabilidad del sector ni de la Policía. También hay otros actores que participan en este enfrentamiento contra la criminalidad organizada. Responsabilizar a la Policía nada más de lo que está sucediendo es muy fácil. Esta estrategia no está funcionando y hay que asumir el costo político. Los que asumimos alguna vez un cargo político tenemos que tener la dignidad de saber decir hasta acá nada más. Que sea una llamada atención al gobierno para replantear toda la estrategia.

Dice que falta voluntad política y tecnología, es decir, presupuesto.

Tiene que haber voluntad política para enfrentar a la criminalidad organizada. La tuvieron algunos gobernantes. El presidente Fujimori en la década de los 90 para combatir al terrorismo. El presidente Humala para dotar a las Fuerzas Armadas de material logístico. El presidente Alan García en su segundo gobierno, pues se diseñó una estrategia para combatir el narcotráfico. El principal enemigo del país es la inseguridad ciudadana y la violencia de estas bandas criminales. Se necesita una decisión política que asigne recursos suficientes y haga una gestión adecuada. No esperar solo el 40% o el 50% del presupuesto, que de por sí es insuficiente, porque son solo S/250 millones programados para este año.

Reforzar la inteligencia. Replicar el GEIN, donde participó.

Es un ejemplo con buenos resultados. También ha habido otros. Necesitamos el espaldarazo político. Debe haber un acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo. Si no, nos vamos a quedar en el tiempo con trámites y burocracia.

Hubo críticas absurdas de xenofobia contra la Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera (BEICCE).

Por supuesto. El primer jefe fue el coronel PNP Víctor Revoredo, quien tiene mucha experiencia. En 2019 ya ingresaba una buena cantidad de migrantes venezolanos. En su mayoría buscaban un futuro para los suyos. Pero también llegaron malos elementos, sujetos al margen de la ley con antecedentes. Al ver que el Tren de Aragua estaba echando raíces en Perú, se creó esta entidad. En un momento hubo críticas porque hablaban de xenofobia. Pero ya entonces se había identificado que eso podría convertirse en un problema, como es ahora. No nos equivocamos. El Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) también necesita equipamiento, logística, presupuesto.

A propósito de la tecnología y las compras de Humala, ¿qué pasó con el Proyecto Pisco de interceptación telefónica?

Me llama la atención el presupuesto de la Policía. Necesitamos tecnología de última generación, como cualquier país. Gastamos la mitad de S/250 millones. ¿Así vamos a solucionar los problemas que tenemos? La inseguridad es el principal problema. Tenemos equipos de escucha de 2009. Pisco ahora funciona como un anexo de Constelación. Pero no es suficiente, porque la tecnología ha avanzado. El iPhone no es igual cada año. Es un ejemplo nomás.

¿La coordinación con la Policía de otros países es constante? ¿Falta homologar procesos?

Ya desde entonces había coordinaciones con nuestros pares en países vecinos. La Policía lleva adelante estos acuerdos. Pero hay que fortalecer los mecanismos de cooperación.

No ha habido buenas estrategias con los estados de excepción.

Yo tengo mis reparos. Sin resultados, se desdibuja esta iniciativa de los estados de emergencia. Y, como se siguen cometiendo delitos, entonces ya esto pasa un segundo plano. Cuando se toma una decisión así, se debe planificar. Tenemos que tener la certeza de que vamos a llegar a buen puerto. Pero, cuando no pasa esto y declaramos el estado de emergencia como si fuera una cosa muy sencilla, perdemos autoridad y credibilidad. Hay que identificar a los cabecillas y desarticular la organización. Esto no es nada nuevo. Y no es necesario declarar estado de emergencia y convocar a las Fuerzas Armadas. Ya eso suena a un manoseo de las Fuerzas Armadas para que hagan un trabajo para el cual no están entrenadas. Y, al final, se desdibuja la acción del gobierno.

¿El nuevo Código Penal y el debate sobre quién debe investigar influye en los resultados?

Ese es un debate que capaz va a ser más activo en los próximos meses. Creo que la capacidad investigativa de la Policía la tiene en su misma formación, con el respeto que se merece el Ministerio Público. La ley es bien clara: los fiscales conducen la investigación del delito desde la fase policial, pero no implica que ellos hagan las investigaciones. El experimentado es el policía. Debería ser un binomio que funcione, porque es necesario. Nadie es jefe de nadie. A veces creemos que el fiscal es el jefe del policía, pero no es así. Hemos sabido darle el valor a cada institución. Pero reitero: la capacidad investigativa de la Policía está fuera de cualquier discusión. La experiencia, el olfato y la iniciativa.

¿Perú es el único de la región que forma un policía en tres años?

En el Plan Mariano Santos 2030 está muy bien diseñado eso. Debemos trabajar la formación y educación del policía. Es lo principal. Después viene el equipamiento y la tecnología. Debemos unificar los criterios en uno solo. No puede haber 23 escuelas de policías. Yo discrepo de que un policía se forme en tres años. Hemos querido copiar un modelo educativo para que sean homogéneos a los técnicos. Y los oficiales llevan cinco años para que tengan el mismo rigor académico de un profesional de la universidad. En una emergencia como esta, no podemos tenerlos tres años formándose, sabiendo las limitaciones que tenemos. Te doy la razón acá. En la región somos los que más alumnos policías y alumnos oficiales tenemos en las escuelas de formación. En Colombia formas un oficial en tres años y un suboficial o patrullero en un año.

¿Hay muchos policías en áreas administrativas? No se ha acabado del todo con el 24 x 24.

Debería convocarse a profesionales para que vean áreas de logística y abastecimiento, porque para eso se han formado. Los policías deberían hacer trabajos operativos principalmente. Lo del 24 x 24 era un criterio para compensar los bajos sueldos del policía, pero ahora nos damos cuenta de que solo la mitad está en labores operativas.

¿Hay algo que rescatar del método Bukele o del Plan Fénix?

Aplaudo la voluntad política del presidente Bukele para tomar cartas en el asunto. Es un ejemplo. Pero se le puede salir de las manos. Tiene el apoyo mayoritario de la población, pero también hay voces que cuestionan sus métodos draconianos. En una sociedad democrática debe haber un debido proceso. Los aplausos pueden convertirse en condenas. El problema de Ecuador es muy diferente del peruano. La mayoría de quienes hacen el ‘gota a gota’ y secuestros al paso acá son extranjeros. Han desplazado a los delincuentes peruanos. Solo nos queda armar más equipos especiales para enfrentarlos.

¿La candidatura de Antauro Humala es una afrenta a la golpeada moral policial?

No podemos aceptar que una persona que tiene las manos manchadas de sangre de hermanos policías pueda pretender llegar a la jefatura del país. Sería una ignominia que un procesado y condenado por asesinato pretenda ser presidente del Perú.





“Uno tiene que tomar su decisión, no esperar a que lo retiren”





¿Sigue pensando que el ministro Torres ya cumplió su plazo?

Uno se da cuenta, pues. Pasa por hacer un examen de conciencia. Ver las clamorosas fallas. Uno como ministro tiene que tomar su decisión, no esperar que otras personas lo retiren del cargo.

¿Qué debería hacer el premier?

Es el jefe de los ministros. Él encabeza el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). El premier debe marcar el norte. Queremos ver su estrategia para combatir la inseguridad.

Si fuera ministro del Interior, ¿qué haría el primer mes?

A corto plazo, fortalecer los equipos especiales con los altos mandos de la Policía, pero sin desvestir a otros santos. Gestionar el presupuesto con urgencia. Y si falta presupuesto, pedir partidas adicionales. Tiene que haber un plan de acción y una cartera de inversiones para el año. A mediano plazo, la formación educativa, el equipamiento logístico, las escuelas regionales, la tecnología para Lima, una central de comando y control…

Tenemos terroristas iraníes…

Tenemos el APEC en unos meses. Los órganos de inteligencia deben estar activos para, con cooperación internacional, identificar a las amenazas.

¿La Sucamec responde por el mercado negro de armas?

Las armas que llegan a la delincuencia no necesariamente pasan por Sucamec. Las armas largas, por ejemplo, son de las fuerzas del orden. Las utilizan las bandas de Ecuador, principalmente. Y las importan de otros lugares.