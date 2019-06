¡Papelón! El único abogado aprobado para la JNJ no pudo jurar por antecedentes

Papelón. A pesar de que se va a cumplir casi un año desde que se destapó la red de corrupción en la judicatura con la difusión de los audios de la vergüenza, un nuevo revés vuelve a ensombrecer el proceso para la designación de la Junta Nacional de Justicia.

La Comisión Especial que tiene a su cargo esta tarea a duras penas había logrado nombrar a uno de los siete miembros titulares de la JNJ.

La ceremonia de la juramentación estaba lista. Y los invitados también. El abogado Pedro Patrón –el único de los tres aspirantes que pasaron la prueba escrita y superó también la última etapa, que era la entrevista– había llegado puntual al evento en la sede de la Defensoría del Pueblo. La hora programada era las 12 m.

Pasaba el tiempo y no empezaba la juramentación. A las 12 y 30 una funcionaria de la Defensoría leyó un comunicado que daba cuenta de que la ceremonia se suspendía por la aparición de “información relevante”.

¿Qué había pasado?

La Comisión Especial tomó conocimiento de que Patrón tiene un proceso abierto por doble cobro al Estado: pensión del JNE y remuneración de la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI) entre noviembre de 2007 y marzo de 2008.

Los miembros de la Comisión Especial, que preside el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, cortaron por lo sano y anunciaron que iban a “contrastar a la brevedad la información” para luego adoptar una decisión.

Consultado por Perú21, Gutiérrez no precisó cuánto tardarán en resolver esta situación.

Según fuentes de este diario, el fiscal Pablo Sánchez habría sido quien avisó a la titular del MP, Zoraida Ávalos, también integrante de la comisión, de la situación del abogado. Eso fue alrededor de las 10 de la mañana. “Ella (Ávalos) se comunicó inmediatamente con la Comisión Especial para suspender la juramentación (de Patrón)”, dijeron las fuentes.

Luego de la decisión, los invitados no podían creer lo que acababan de escuchar. Para algunos, y para la mayoría de peruanos, era inadmisible que no se hayan filtrado ni revisado los antecedentes del letrado, que son de acceso público.

Por este caso, Patrón fue denunciado por la Cancillería y por el JNE, que figuran como parte agraviada. Ambas instancias interpusieron un recurso de nulidad al haber perdido en primera instancia. El expediente está actualmente en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

“Ese juicio penal se inició en 2012, hace tres años que salió la sentencia en la que se determina que por vencimiento de los plazos, ese proceso ha prescrito”, justificó luego el abogado, quien insistió en que no cobró doble.

Aceptó que no avisó al JNE para que le suspenda la pensión al entrar a la APCI porque no pensaba retirar ese dinero, el cual, acotó, fue devuelto después a la entidad electoral.

El caso pasó el 4 de marzo a la Segunda Fiscalía Suprema Penal, donde despacha Víctor Rodríguez Monteza, vinculado a Los Cuellos Blancos del Puerto, para dar su opinión.

MÁS ANTECEDENTES

En su hoja de antecedentes también figura que, el 1 de octubre de 2007, el Minedu evaluó abrir un proceso disciplinario a Patrón por presuntas irregularidades cuando se desempeñó como secretario general del Ministerio de Educación en el año 2003. Antes, del 87 al 88, fue viceministro de Justicia en el primer gobierno del Apra.