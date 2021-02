Desde que se inició la pandemia, Perú21 ha publicado una serie de informes en torno a cómo sería la campaña electoral en tiempos del COVID-19. Los comunicadores consultados coincidieron en que las redes sociales serían la plataforma principal para que los candidatos presenten propuestas cortas, simples de comprender y, sobre todo, creativas. Todo con el fin de cautivar a un electorado que usa más Internet que los periódicos, TV y radio. Sin embargo, a menos de dos meses de los comicios, nuestros políticos parecen estar más interesados en recibir likes que votos.

BAILE, ROMANCE Y GOKÚ

Con poca chispa y nada de swing, varios candidatos a la Presidencia utilizan TikTok para bailar y hacer chistes. Así, por ejemplo, Daniel Salaverry (Somos Perú) baila al ritmo de “La bomba” de Azul Azul con una casaca negra, pelo engominado y lentes oscuros.

En el mismo ritmo está George Forsyth (Victoria Nacional), cuyo TikTok lo muestra jugando fútbol, arremetiendo contra inmigrantes o imitando a Willy Wonka.

Con un tono más solemne, tenemos el Facebook de Ollanta Humala (Partido Nacionalista), quien muestra sus actividades de campaña y presenta su plan de gobierno en extensos videos en los que se expresa en tono serio, sin empatía y ni gráficos para resumir su mensaje.

Pasando al Congreso, el Partido Morado nos sorprende con Richard Callán, quien protagoniza un video en que aparece como galán de novela y música romántica de fondo ante una chica que se rinde ante su sola presencia.

También está Moisés Chuctaya, quien en un video dice tener la voz de Gokú y pide la energía de los votantes para luchar contra la corrupción.

Desde el antaurismo, Milagros Juárez (UPP) resalta que es una política otaku y difunde en su TikTok algunas propuestas; empero, en la mayoría de sus publicaciones aparece cantando temas de animes, imagina que maneja un robot gigante y posa en bikini. Todos ellos nos dejan la duda: ¿son políticos o influencers?

PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD

Benjamín Edwards es director de la Sociedad Peruana de Marketing y señaló a Perú21 que ningún político utiliza adecuadamente las capacidades y potencial de las redes sociales en beneficio de sus campañas electorales.

“Existe una técnica en marketing que se puede aplicar en política. Por ejemplo, si el político no es conocido, como el galán, usa videos de forma divertida y llama la atención. Luego debería entrar a la etapa de conocimiento, mostrando qué propone, generar interés y, finalmente, que le den el voto. Sin embargo, a ningún postulante lo he visto seguir este proceso en redes. En general, se quedan en payasadas y la gente no compra eso, menos cuando hay temas de interés en seguridad, infraestructura y salud”, acotó.

De igual manera opina, Alberto Goachet, director de Fahrenheit DDB, quien, además, sostuvo que un error común en los candidatos es que se esfuerzan en caer simpáticos pero no se muestran genuinos en su actuar. Fuera de ello, sostiene que algunos candidatos, como Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Yonhy Lescano (Acción Popular), han aumentado su presencia en redes sociales y aparecen más en entrevistas. Producto de ello, registran mejoras en las últimas encuestas. “Otros, en cambio, han desaparecido de las redes, como Hernándo de Soto (Avanza País) y Alberto Beingolea (PPC); eso les pasará factura en los comicios”, acotó.

Por su lado, la experta en campañas electorales Yanina Chumpitaz indicó a este diario que los candidatos deberían dejar de hacer bailes y chistes en sus redes y enfocarse en presentar propuestas.

“Deberían preparar mensajes y videos cortos, y rotarlos dos o tres veces en el día en todas sus redes sociales. El político no es sinónimo de influencer ni para entretenernos. Deben presentar propuestas y soluciones al país”, expresó.

Sobre buenas prácticas, Chumpitaz refiere a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien está realizando una campaña muy activa en todas sus redes sociales y, de igual manera, César Acuña (APP).

Edwards opinó que los candidatos aún están a tiempo de revertir sus errores de campaña pero para ello deben establecer una línea de discurso de su plan de gobierno, saber comunicarlo de manera simple y aplicarlo a la población según los potenciales de cada red social.

“Esta es una campaña donde se sabía que las redes sociales tendrían un rol importante. Si no revierten la manera en que lo hacen, no saldrán en la foto final”, reflexiona Goachet sobre un despliegue político que por el COVID-19 ha dejado las calles y ha pasado a la pantalla del celular.

OTROS CASOS:

- Los simpatizantes del candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) usan memes para posicionar su imagen en campaña.





- Natalia Arbildo (Juntos por el Perú) activó una cuenta en la red social de citas Tinder para promocionar su candidatura al Congreso.

- Candidatos como Daniel Urresti (Podemos) y Julio Guzmán (PM) han difundido videos con tono humorístico. Uno ha sido criticado por atacar a sus competidores y el otro por mostrarse forzado.

