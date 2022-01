Jorge Marticorena, congresista de Perú Libre, es uno de los firmantes del documento Pro Reforma Universitaria gestado en el Congreso, para frenar el paso a tres proyectos de ley que buscan atentar contra la autonomía de la Sunedu y la Ley universitaria.

“La Ley universitaria ha servido mucho, posiblemente hay que corregir cosas pero de ninguna manera podemos dejar que la Sunedu sea dirigida por rectores de la universidades. Eso ya ocurrió con la Asamblea Nacional de Rectores. Acordémonos de las denuncias de corrupción, de la creación de nuevas facultades sin locales y profesores”, manifestó.

El congresista de Perú Libre, Jorge Marticorena habló fuerte y claro en Perú21TV, contra sus compañeros de bancada que promueven proyectos de ley en contra de la reforma universitaria.

También se pronunció ante una posible renuncia a su partido, por no estar en sintonía para defender la reforma universitaria.

“Yo creo que eso llegará en su momento (la renuncia) si las condiciones no garantizan una real participación. Pero en el tema universitario sí me siento en capacidad de debatir con los miembros de mi bancada. Conozco la realidad de la universidad, tengo autoridad suficiente para defenderla. No tengo ni un interés particular en sostener alguna candidatura de un rector o a algunos grupos que quieren manejar una universidad”, indicó Marticorena.

