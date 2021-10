Hace una semana decía que Castillo le daba pena, pues sería “uno más de los que se va a la cárcel o termina rico y fugado del país”. Hace pocos días criticaba a la premier Mirtha Vásquez y se refería negativamente al matrimonio entre parejas homosexuales. Hace unos meses desinformaba sobre las vacunas contra el COVID-19. Todo esto hacía recientemente el político y empresario Ricardo Belmont. Sin embargo, ello parecería haberle importado poco al presidente Pedro Castillo, quien no tuvo mejor idea que designarlo como asesor del Despacho Presidencial.

“Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del #GobiernoDelBicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país”, escribió el mandatario en Twitter. ¿Pero por qué genera tanto revuelo el nombramiento de Belmont?

Tiraba veneno

La respuesta está en los comentarios que contradictoriamente hizo el mismo Belmont sobre la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, y que están en las redes sociales.

“No quiso mirar nada, no dio ni una ley, no apoyó nada siendo presidenta del Congreso y ahora es presidenta del Consejo de Ministros, y yo no sé qué habilidad tienen estos caviares para meterse por donde miren (…). Siempre se meten por la puerta falsa. Son los que promueven el matrimonio gay, la destrucción de la familia, que no haya educación cívica, el aborto. Son los promotores”, dijo Belmont, quien fue alcalde de Lima Metropolitana entre 1990 y 1995.

Sus palabras, además de contrastar con su llegada a Palacio, una vez más ponen sobre el tapete la incongruencia de las acciones que se toman en el Ejecutivo, incluso en cuanto a la elección de asesores para el Despacho Presidencial.

Algo así parecería haber anticipado la premier pocas horas después del anuncio, pues en la tarde de ayer se pronunció al respecto ante la prensa.

“Cada autoridad, el presidente sobre todo, está en la libertad de elegir a sus asesores. Lo importante acá es que hay políticas de Estado que son muy claras y que tienen que ser el referente para cualquier funcionario público y cualquier asesor”, aseveró, refiriéndose a Belmont.

De la desinformación a la xenofobia

La postura del ahora asesor de Castillo sobre la premier no es lo único que llama la atención. En los últimos años le han gritado en la calle xenófobo por su postura en contra de los migrantes venezolanaos, ha sido criticado por homofobia y machismo, es recordado por muchos por el caso de las acciones de su canal de televisión RBC e, incluso, hace pocos meses hizo aseveraciones falsas sobre las vacunas contra el COVID-19.

“Cada vacuna que te metes, escúchame bien, te puede matar, te puede dejar estéril, te puede volver impotente y te puede cambiar tu ADN, y ser otra persona con la vacuna”, decía en octubre del año pasado, en contraste con los esfuerzos del Gobierno y el sector privado para traer vacunas.

Pocos años atrás, en 2018, cuando hacía campaña en Gamarra como candidato a la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, fue calificado en plena calle como xenófobo por el profesor de la Escuela de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perfecto Franco Soriano.

“No a la xenofobia, no al Perú con odio”, le gritó el docente, a lo que Belmont respondió llamándolo “delincuente”.

Y si ello parece poco, también puede recordarse que en un mitin en 2018, Belmont se refirió a su esposa y dijo: “No soy cosito, ella de vez en cuando me agarra la cosita”.

Tales frases, a las que se puede acceder fácilmente por Internet, al igual que a muchas otras, fueron duramente criticadas y aún resuenan en la mente de muchos peruanos, a la vez que muestran de qué clase de asesores se está rodeando el presidente Castillo.

Tenga en cuenta

-Luego de que la congresista Patricia Chirinos denunciara por agresión verbal al expremier Guido Bellido, este fue entrevistado por Belmont, quien le dijo con descaro: “Ya los hombres estamos limitados a decir un piropo”.

-Vladimir Cerrón, dijo en un tuit, el 1 de julio: “Gran amigo, consejero, analítico y sobre todo sincero. Una visita a la casa del Hermanón Ricardo Belmont. Agradecido por los buenos consejos”.

-Belmont es recordado por el Canal RBC, que financió con la venta de acciones a miles de peruanos en los 80, pero que terminó en un supuesto fraude que afectó a 56 mil personas, según la agrupación de accionistas perjudicados.