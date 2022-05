La Universidad César Vallejo (UCV) se pronunció sobre la denuncia de plagio de la tesis del presidente Pedro Castillo, cuyo trabajo contó con la colaboración de su esposa Lilia Paredes. La Comisión de la casa de estudios indicó, a través de una conferencia de prensa, que “el trabajo de investigación del mandatario posee un aporte de originalidad”.

La comisión, que estuvo acompañada del excandidato presidencial y dueño de la UCV César Acuña, “identificó la existencia de 14 referencias no citadas y 16 citas que no están en la bibliografía”. El grupo de trabajo precisó que “sí existe un 43% de similitudes, según la herramienta Turnitin”.

Además, informaron que el Ministerio Público ha solicitado la información sobre el análisis que han hecho a la tesis de Castillo y aseguraron que ya la han proporcionado. “Estamos esperando también los resultados de e esa investigación”, sostuvieron. “Tengan la certeza y seguridad que esta evaluación que se ha hecho se ha ceñido a los estándares que exigen las normas internacionales”, agregaron.

Según el reporte de Panorama, la pareja presidencial necesitó que tres profesionales les dieran el visto bueno para emplear dichos instrumentos de investigación. Dos de ellos fueron Jhon Hualcas Reyes y Andrea Jesús Solís Díaz, a quienes buscaron en el Reniec y descubrieron que dichas personas no existen. Además, trataron de hallarlos por sus DNI, pero los resultados arrojaron a otros ciudadanos.

Por ello, los miembros de la comisión de la UCV consultaron qué podrían decir al respecto. “Debemos señalar que es una actividad exclusiva del tesista, él es que busca el experto; sin embargo, el Ministerio Público ha iniciado una investigación de oficio y la universidad no se va a pronunciar”, indicaron.

Pedro Castillo como alumno de la Universidad César Vallejo.

Karelim López denunció vínculos entre Castillo y Acuña

La empresaria Karelim López Arredondo reveló que, para conseguir el grado de magíster, se habría hecho un supuesto pacto con el dueño de dicha casa de estudios, el excandidato presidencial César Acuña.

“Bruno Pacheco tramitó la maestría del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y la de su esposa en la Universidad César Vallejo, y también Bruno Pacheco pidió la maestría para él. Nunca han asistido a clases, pero les iba a salir el título. Todo eso por salir está en trámite, relacionado a documentos falsos del presidente. Era un pacto con César Acuña”, detalló en sus declaraciones al Ministerio Público.

En una entrevista con Panorama, el domingo 1 de mayo, Karelim López mencionó que ella ya había hablado sobre el tema de la tesis del mandatario mucho antes del reportaje que reveló el presunto plagio del 54% de la investigación académica.

“Fue una de las cosas que he declarado porque fue una de las cosas que se atribuyó en ese momento Bruno (...) Se atribuyó el hecho de que el presidente lo que había obtenido de la Universidad César Vallejo no era legal. Fue parte de la conversación. Eso es un tema que no puedo comentar porque es parte de la colaboración”, sostuvo aquella vez.

El programa dominical se comunicó con el secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, quien negó que el líder de su partido, César Acuña, tenga alguna clase de relación con López, Pacheco o Castillo.

“No tenemos ningún tipo de relación con Bruno Pacheco, Karelim López y muchos menos con el presidente Castillo. Estos dichos que insinúa la señora Karelim López no hace otra cosa más que pensar que son parte de una organización criminal”, indicó.

