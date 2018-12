El distrito chiclayano de Tumán casi siempre huele a azúcar debido a su producción, pero en 2012 y 2015 se respiró sangre. Las balas con las que asesinaron a Manuel Rimarachín Cascos (42) y Percy Farro Witte (41), ambos dirigentes azucareros de la empresa Agroindustrial Tumán, para la Fiscalía, fueron disparadas por encargo de Edwin Oviedo Picchotito, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (PFP) .

El juez Carlos Chanamé de Chiclayo resolverá mañana si Oviedo afronta la investigación por el caso Los Wachiturros de Tumán en prisión o en libertad. El empresario cusqueño es acusado por el fiscal Juan Carrasco de ser el autor mediato de las muertes de los dirigentes y solicitó prisión preventiva por un posible peligro de fuga y obstrucción a la pesquisa.



EL DOLOR DE TUMÁN

Rimarachín y Farro aún viven en el corazón de los tumaneños, quienes claman justicia. En las calles de ese distrito hay murales con sus rostros en homenaje a sus luchas sindicales.

Manuel Rimarachín fue asesinado el 11 de octubre de 2012. Unos sicarios, a bordo de una moto, lo interceptaron y le dispararon a pocos metros de la fábrica. La misma suerte corrió Farro, quien fue acribillado en mayo de 2015 de tres disparos por la espalda por dos desconocidos cuando se encontraba perifoneando las actividades que iban a realizar los trabajadores de la Agroindustrial Tumán. En ese momento se encontraban en huelga indefinida.

Para Norma Witte, madre de Percy, y Bryan Rimarachín, hijo de Manuel, no hay duda de que Edwin Oviedo los mandó matar. (Ver video en la web y Perú21.TV). “Oviedo dio la orden y pagó a los sicarios para que maten a mi papá porque reclamaba por los derechos de los trabajadores. Él era incómodo para la administración de Edwin Oviedo”, sostiene Bryan Rimarachín, quien perdió a su padre a los 19 años.

Las declaraciones de Norma Witte también son contundentes. “Oviedo mandaba y (Víctor) Ordinola (entonces administrador judicial de la compañía) obedecía... Todos lo saben acá en Tumán. Espero que las ánimas de mi hijo hagan justicia y ese desgraciado vaya a la cárcel. Oviedo no tenía plata cuando llegó a Tumán”, dijo Witte a Perú21.

Las amenazas contra la familia de Farro son constantes, Norma denuncia que encapuchados estuvieron en su casa al culminar la audiencia del último viernes, pero gracias al apoyo de sus vecinos se fueron. “Yo tengo bastante fe en el doctor Carrasco, pero su vida corre peligro”, alertó.

Bryan denunció que Oviedo, a través de uno de sus allegados, quiso, hace unas semanas, silenciarlo con dinero. Recuerda que el día que mataron a su padre estos lo buscaron, le compraron ropa y le ofrecieron trabajo. “La vida de mi padre vale mucho más que su cochino dinero”, sostuvo.

Rimarachin Bryan Rimarachín, hijo del asesinado dirigente Bryan Rimarachín, no se calla nada. (Nadia Quinteros Vélez). Nadia Quinteros Vélez

OVIEDO ASEGURA QUE NO SE ESCONDERÁ



Edwin Oviedo , presidente de la Federación Peruana de Fútbol, insiste en su inocencia y rechaza las imputaciones que el fiscal Juan Carrasco le atribuye en el caso Los Wachiturros de Tumán.

En declaraciones a Latina, Oviedo dijo que no renunciaría a la presidencia de la FPF aun si el juez Carlos Chanamé decidiera aceptar el pedido de la Fiscalía de 24 meses de prisión preventiva. Agregó que el vicepresidente asumiría las riendas de la FPF.

“Yo tengo arraigo, tengo una familia, dos hijos, una vivienda conocida que figura en mi DNI y un trabajo conocido. Soy una persona de fe, creyente en Dios y no soy responsable de estos hechos. Me considero inocente. No me daría a la fuga. Respetaré la decisión del juez, no me voy a esconder ni correr”, sostuvo Oviedo.

Ante estos testimonios, Perú21 pidió la réplica de Oviedo y su jefa de prensa nos respondió que detrás de las acusaciones está un empresario de apellido Huancaruna.

Jhonny Baldovino: "La FIFA no va a mover ni un dedo" por el presidente de la FPF. (USI) Edwin Oviedo en los campos de Lambayeque.

TENGA EN CUENTA

​* El fiscal Carrasco pidió 26 años de cárcel para Edwin Oviedo por el caso Los Wachiturros de Tumán. Lo acusa por homicidio calificado y asociación ilícita.



* Fuentes judiciales de Perú21 en Lambayeque informaron que el juez Carlos Chanamé se pronunciará mañana sobre prisión de Oviedo.