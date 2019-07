Tuesta: Reforma política se aprobará "a duras penas" para el 25 de julio

Fernando Tuesta , quien presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, afirmó que si bien los plazos están ajustados, el Congreso podría estar aprobando las iniciativas por las cuales el Ejecutivo planteó cuestión de confianza para el 25 de julio.

"(¿Llegan a aprobar los proyectos para el 25 de julio?). Yo creo que sí, a duras penas pero llegamos. (...) Hay que tener cuidado porque el tiempo apremia porque una segunda votación requiere, como mínimo, siete días. Si el 25 es el plazo último, entonces el 18 se tiene que haber votado en el Pleno, como primera votación al menos (todos los proyectos)", dijo en una entrevista a Canal N.

En esa línea, Tuesta calificó como una "irresponsabilidad extrema" que ayer jueves 11 el Pleno no haya sometido a votación, a pesar de haberla debatido, la reforma constitucional sobre impedimentos para candidatos.

El analista político destacó que se haya suspendido la votación para que no corra el riesgo de no ser aprobada porque requería 87 votos y solo había 89 legisladores presentes. Sin embargo, advirtió que no se puede postergar votaciones por inasistencias cuando la fecha para cerrar la actual legislatura está próxima.

"No asistir es un grado de irresponsabilidad extremo. Está en juego, en estos días, tamañas decisiones y que los congresistas no asistan, salvo que sean casos realmente excepcionales (es irresponsable). Muchos hablan y se retiran, se escuchan a sí mismos. Es una lástima y es peligroso porque pone en riesgo el tema de la cuestión de confianza", advirtió.

De otro lado, Fernando Tuesta saludó que los dos dictámenes sobre la reforma política estén respetando, hasta ahora, lo que él considera como la parte esencial del planteamiento del Ejecutivo. Sin embargo, dijo que le causa preocupación los otros tres proyectos de ley que incluyen democracia interna, paridad y alternancia, y financiamiento ilícito de partidos políticos.

Específicamente cuestionó el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución sobre democracia interna que incluye una disposición transitoria que excluye de sus alcances a los partidos políticos que ya están creados para las elecciones del 2021.

"¿Se desnaturaliza la norma o no? Si ves el cuerpo, se está respetando (la esencia). El tema es la transitoria. A mí no me gusta pero hubiera preferido que digan que para (se empieza a aplicar) para el 2026 y se acabó. Hacer esto puede traer consecuencias peores y negativas para el modelo en general. Lo ponen a prueba y luego van a decir que ha fracasado el modelo por votarlo de forma apresurada", reclamó Tuesta.