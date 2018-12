Tubino: "Vizcarra es ahora un dictador, no necesita bancada, no necesita Congreso"

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino , consideró que el presidente Martín Vizcarra se está “disparando a los pies” al cuestionar la aprobación de la ley de financiamiento de partidos políticos aprobada por el Congreso de la República.

En su opinión, el mandatario está generando un conflicto no solo con el Legislativo sino también con su propia bancada de gobierno.

“El que se dispara a los pies es él (Martín Vizcarra) y le está disparando a los pies a todos los que votaron a favor de esa ley. Él ha generado todo un conflicto interno que lo vemos con la bancada de Peruanos por el Kambio”, dijo el congresista en RPP.

Carlos Tubino indicó que Martín Vizcarra actúa como un “dictador” y precisó que el presidente está mal asesorado.

“Él ahora es un dictador, no necesita bancada, no necesita Congreso. ¿Ese es el presidente democrático del Perú? Yo lo estoy calificando como él se está mostrando, dice que no necesita bancada, que el Congreso es su enemigo, que él puede caminar y gobernar solo. Yo no digo que sea un dictador, lo que digo es que está mal asesorado por un grupo de personas”, criticó.

El último lunes, la congresista Rosa Bartra adelantó que la bancada de Fuerza Popular no apoyará la reconsideración planteada por Nuevo Perú contra la ley de financiamiento ilegal de partidos.

"Los proyectos de ley de financiamiento de organizaciones políticas ninguno ha sido de Fuerza Popular ni del Apra, han sido de Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso y el Frente Amplio. No ha sido exprés, tienen más de un año analizándose (...) No hay motivos para reconsiderar", dijo a la prensa.

En ese sentido, Carlos Tubino descartó que la ley vaya a entorpecer la lucha contra la corrupción tal como ha indicado el mandatario y mencionó que si decide observarla, tendrá que argumenta cuáles fueron las razones para hacerlo.

“Queremos ver qué dice el presidente. Si el presidente anda declarando públicamente y dice que no, dice que se opone a esa ley, que se envíe al presidente, que la observe pues (…) Tendrá que decir por qué esa ley debe ser observada y tiene que fundamentar jurídicamente, no porque se le ocurre”, finalizó.



Hay coordinación

El congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) criticó que Carlos Tubino califique como “dictador” al presidente y resaltó que este permanentemente coordina con el Congreso de la República.

“Todo parece indicar que el fujimorismo no ha cambiado desde el momento en que insiste en posturas extremas en relación con el presidente de la República. (…) ¿Cómo se le puede decir dictador a una persona que tiene niveles de coordinación con todos los poderes del Estado?”, dijo.

Juan Sheput negó que Martín Vizcarra actúe “con un criterio dictatorial” y resaltó que el mandatario está “utilizando la energía que corresponde a su cargo para impulsar una agenda necesaria para el país como es la lucha contra la corrupción”.