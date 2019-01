Carlos Tubino acusó a Daniel Salaverry de adoptar "posiciones dictatoriales" | VIDEO

El vocero de Fuerza Popular , Carlos Tubino , protagonizó un reclamo al inicio de la sesión del pleno de este martes 29 de enero y acusó al presidente del Congreso, Daniel Salaverry , de asumir "posiciones dictatoriales" al no someter al voto un pedido de la bancada fujimorista.

El incidente empezó cuando el portavoz de Fuerza Popular solicitó someter a voto una cuestión de orden por considerar que la Junta de Portavoces había actuado de manera irregular al aprobar una recomposición del Consejo Directivo del Congreso para incluir a las nuevas bancadas Cambio 21, Bancada Liberal y Unidos por la República.

"No nos oponemos de ningún modo a la conformación (de nuevas bancadas) pero que se haga de acuerdo a nuestro reglamento, que tiene fuerza ley [...] Se debe respetar el procedimiento que permite establecer si los motivos o circunstancias por los cuales renunciaron los congresistas se debieron o no a razones justificadas", señaló Carlos Tubino.

NADA QUE DEBATIR

Pese a la solicitud de Fuerza Popular, Daniel Salaverry estableció que no había nada que debatir sobre el Consejo Directivo y señaló que se debía seguir con la aprobación de leyes relacionadas a la reforma del sistema de justicia. Esto generó reclamos de parte de la vocera alterna del fujimorismo, Luz Salgado.

"Congresista Salgado, no hay nada que debatir. Debo decir, respecto a los expresado por el congresista Carlos Tubino, que ayer en la Junta de Portavoces, por mayoría se tomó un acuerdo político respecto a la recomposición del Consejo Directivo [...] Ya fue ejecutado. Por lo tanto, el pedido de reconsideración o nulidad que presentó es extemporáneo", señaló Daniel Salaverry.

Minutos después, durante una intervención, Carlos Tubino respondió y criticó al presidente del Congreso por no atender su pedido para que se vote una cuestión de orden.

"Me parece un faltamiento de respeto. Acá se puede pedir en cualquier momento una cuestión de orden y usted está obligado a ponerla en votación y no solo saltársela por encima y seguir adoptando posiciones dictatoriales acá en el Congreso", comentó el portavoz fujimorista.

Daniel Salaverry no respondió el reclamo y siguió con el debate dándole pase a Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio). "Puede iniciar la sustentación del dictamen que tanto está esperando el país", manifestó.

SALGADO SE SUMA LA RECLAMO

En otra interrupción, la vocera alterna de Fuerza Popular, Luz Salgado, aseguró que los reclamos de su bancada no buscaban tener más presencia en el Consejo Directivo, sino que se respete el reglamento.

"Lamento que aquí no se levanten las voces para hacer respetar el reglamento. Prefieren, bajo esta coyuntura en la que creen que nos dicen que reclamamos por uno (cupo en el Consejo Directivo) más. No, reclamo por el principio. Esto no debe quedar como precedente en el Congreso porque nunca se ha dado", comentó.

Fuerza Popular reclamó, luego de la Junta de Portavoces del lunes 28 de enero, que se hubiera votado para que su bancada tenga solo 10 representantes en el Consejo Directivo. Ocho de diez bancadas aprobaron esta modificación.