El congresista Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular (FP), admitió una falta de "cohesión" en los principios que rigen en su bancada, en referencia a los comentarios vertidos por sus colegas sobre las denuncias constitucionales pendientes contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

"Nosotros estamos tratando de imprimir un liderazgo basado en valores y lo que los peruanos esperan. Yo creo que todavía nos falta cohesionarnos más en esos principios. Al interior de nuestra bancada no hay que excedernos en palabras que son interpretadas de una manera que no nos hace ningún bien", apuntó en RPP.

En ese sentido, dijo que FP tiene "que actuar siguiendo los sentimientos del pueblo peruano" que piden "dos cosas nada más: máxima transparencia y cero corrupción".

Respeto a la autonomía

El legislador también aclaró que no tiene la autoridad para imponer la agenda de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales —donde se encuentran las acusaciones contra el fiscal de la Nación—, puesto que esta posee una autonomía que debe respetar.

"En el caso del señor Chávarry, ya se ha visto una de las denuncias. No es que no se haya analizado en absoluto el tema. Ahora, las comisiones tienen autonomía y hay que respetarlo. El que habla, como el presidente del Congreso, no tenemos una autoridad imperativa para imponer una cosa o la otra", precisó.

Como se sabe, César Segura (Fuerza Popular), presidente de la Subcomisión, calificó el lunes de "infantil" la actitud de legisladores de otras bancadas que exigen priorizar las denuncias contra Chávarry, a cambio de permanecer dentro de este grupo de trabajo y evitó dar una fecha estimada para evaluar dichos casos.

Castro: testigo protegido

De otro lado, Tubino evitó comentar sobre la situación de su colega Miguel Castro (Fuerza Popular), quien reveló anoche ser un testigo protegido de la Fiscalía, en la investigación por los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña electoral de Keiko Fujimori en 2011.



"Tengo conocimiento por lo que ha salido en los medios de comunicación. No hemos tenido todavía la oportunidad de conversar con él de estos temas que ya están en la opinión pública", refirió.

Además, agregó que es un tema que se tiene "que ver con cabeza fría porque está dentro de un proceso de investigación y seguramente puede terminar en un proceso judicial". "Tenemos que ser prudentes en la forma de actuar", subrayó.