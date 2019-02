Tubino sobre denuncias contra Héctor Becerril: "él responde solo, eso está clarísimo"

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino , respaldó la reestructuración de las comisiones del Congreso de la República a raíz de la creación de nuevas bancadas parlamentarias toda vez que, dijo, ya que no quieren tener la mayoría en estos grupos de trabajo.

“Es preferible (que se reestructuren en marzo) todas las comisiones como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión de Ética; (...) a buena hora que se reestructuren, no queremos tener mayoría”, sostuvo en diálogo telefónico con Radio Santa Rosa.

Esta declaración la hizo al ser previamente consultado por la negativa del congresista de su agrupación César Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de priorizar las dos denuncias contra Héctor Becerril , sindicado de presuntamente cobrar sobornos para favorecer a una empresa en una licitación en Lambayeque.

“En el caso de la subcomisión tiene una política que no es de ahora, es una política de ir viendo los casos que van ingresando como lo hace también el Poder Judicial, etc. Ahora, ¿eso se puede priorizar? Claro que se puede priorizar, y para eso ya no tenemos nosotros (Fuerza Popular) mayoría. Está la Junta de Portavoces que puede decirle a esa comisión que priorice tal cosa y se prioriza”, explicó.

En ese sentido, Carlos Tubino reiteró que no blindarán a Héctor Becerril porque no les "interesa" y "no tiene lógica".

“Nosotros no estamos, y lo repito, a veces no me creen, yo lo digo y no me creen, pero es la verdad. Nosotros no estamos para blindar a nadie y sobre todo por conductas personales (...) él responde solo, eso está clarísimo”, sostuvo.

Asimismo, refirió que dejarán que la investigación contra Héctor Becerril siga el curso que corresponde ya que con votos de la misma agrupación se logró que se abra una indagación preliminar en su contra en la Comisión de Ética Parlamentaria.

“Vamos a dejar que las investigaciones se hagan como corresponde y como digo, nosotros no vamos a blindar. Todas las votaciones, en el caso (de Moisés) Mamani, el caso de Becerril , todas nuestras votaciones (han sido a favor), (cuando) algunos presumían que iban a ser diferentes. Estamos en otro camino”, dijo.

Como se recuerda, el congresista Héctor Becerril solicitó el último martes una licencia temporal de la agrupación y la bancada de Fuerza Popular para ejercer su defensa libremente.