Tubino califica de "desafortunadas" las declaraciones de Salaverry sobre Fuerza Popular

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino , calificó las declaraciones del presidente del Congreso, Daniel Salaverry , como “desafortunadas”, respecto a la preocupación de este último de que el fujimorismo recupere el control del Legislativo.

“Es una declaración desafortunada porque Fuerza Popular ya le ha demostrado al país que estamos viviendo en una política de diálogo, de búsqueda de consensos. En el Congreso se pueden ver los proyectos de ley que se vienen aprobando, sobre todo en el aspecto económico que son importantes para el país. Esos proyectos,por ejemplo, están saliendo del congreso con apoyo nuestro”, aseveró en diálogo con Canal N.

Asimismo, ante la posibilidad de que Salaverry pueda ser reelegido en la presidencia de la Mesa Directiva, Tubino precisó que se debería respetar la voluntad de la ciudadanía de no aceptar las reelecciones.

“Yo creo que lo primero que él ( Daniel Salaverry) debería pensar es en respetar al pueblo peruano. Hoy el pueblo peruano no quiere reelecciones, no quiere reelección de congresistas, no hay reelección del presidente, no hay reelección de alcaldes ni gobernadores, ¿por qué tendría que haber reelección del presidente del Congreso?”, cuestionó.

En ese sentido, Tubino exhortó al titular del Legislativo a “reflexionar” sobre la posibilidad de presentarse para el periodo 2019-2020.

“Creo que debería reflexionar bien antes de dar declaraciones en las cuales deja abierta la posibilidad, en la que quiere o pretende la reelección en el Congreso”, destacó.

En entrevista con ' Perú21', Daniel Salaverry expresó su preocupación porque Fuerza Popular pueda tomar el control de la Mesa Directiva, ya que consideró, esto podría generar una nueva confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo, lo que "no le haría ningún bien al país".

"A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, que Fuerza Popular vaya a recuperar el control del Congreso, me preocupa qué pueda pasar con las reformas aún pendientes [...] Me preocupa qué puede pasar con los proyectos que he frenado, que me he negado a firmar la autógrafa y que benefician casos que están siendo investigados y complicarían el proceso de investigación de esos casos", afirmó.

Además, Daniel Salaverry reiteró que no descarta postular a una reelección a la presidencia de la Mesa Directiva; sin embargo, refirió que no ha tomado la decisión aún de presentar una candidatura. Pues, "Hay que ver cómos e va presentando el escenario político", comentó el presidente del Congreso.