Oswaldo Hundskopf Exebio es el presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral y en entrevista con Perú21 manifestó que dicha instancia aguarda la publicación de las listas oficiales de candidatos a las elecciones congresales de enero de 2020. Explicó que recién entonces podrán analizar las denuncias que eventualmente se presenten contra los postulantes y adoptar los procedimientos correctivos del caso.

¿De qué manera esta herramienta de Voto Informado ayudará a la ciudadanía a conocer más de sus candidatos?

Para mí es importante porque he sido testigo en muchas elecciones anteriores de cómo la gente, haciendo la cola para depositar su voto, no sabe por quién votar. Ahora tiene la opción de información a la que es muy fácil acceder a través de sistemas producto del desarrollo y la modernidad. Entonces, uno puede conocer la hoja de vida de cada candidato y tomar su propia decisión.

¿Cuál es el trabajo que realiza ahora el Tribunal de Honor después de la suscripción del Pacto Ético?

En el pasado, quien les habla, ha participado en el Tribunal de Honor en el 2016 para las elecciones presidenciales, en el 2018 para las elecciones regionales y municipales y ahora para las congresales extraordinarias. Hacemos un trabajo ad honorem en apoyo al país, para que las elecciones sean impecables y garanticen absoluta seriedad en la decisión que se tome y aseguramos que las organizaciones políticas y candidatos cumplan los compromisos del Pacto Ético. Estamos muy atentos, y por el lado de la información que recibimos y por lo que escuchamos podemos iniciar procedimientos pero previamente hacemos declaraciones a la ciudadanía, exhortaciones a los candidatos y, por supuesto, si hay denuncias específicas emitiremos las resoluciones correspondientes luego de hacer las investigaciones y las entrevistas que correspondan.

¿Hay casos de partidos que han infringido estos compromisos?

No voy a entrar en detalles, pero en años anteriores, sin duda que sí cuando ha violado la neutralidad, cuando se han plagiado programas políticos, cuando se ha ofendido a candidatos en función al sexo…

¿Cuándo se va a pronunciar el tribunal?

Nosotros en cada elección nos pronunciamos muchas veces. Ahora no, tenemos que esperar que termine el proceso de tachas. Cuando las listas estén absolutamente consolidadas y existan formalmente denuncias o iniciemos los procedimientos (estos) se harán públicos.

Tenemos el candidato de un partido que está sentenciado, Antauro Humala…

Nuestro rol como Tribunal de Honor no es pronunciarse en este momento. Tenemos que esperar la decisión final porque ha habido apelaciones y cuando estos procedimientos concluyan recién nos podremos pronunciar. (…) Nosotros queremos recibir las listas oficiales…

¿Qué tipos de medidas pueden tomar?

El Jurado Nacional de Elecciones le hace mucho caso (al tribunal). Siendo nosotros un órgano autónomo, es una instancia plural obligatoria que las organizaciones políticas respetan. En base a nuestra decisión se han tomado decisiones importantes (como) dejar de lado un candidato, no hace falta dar los nombres…

¿Le gustaría que el tribunal tenga más poder para sancionar?

No es (un tribunal) de justicia sino ético. En el pasado se han hecho exhortaciones y gracias a nosotros las ofensas televisivas cesaron. Les hemos llamado la atención severamente y muchos candidatos cambiaron de actitud en función a las exhortaciones e invocaciones que hicimos.

¿Cómo ve el desarrollo del proceso hasta el momento?

Ahora, bien. Estamos dando mucho más material y recordando con exhortaciones los compromisos que han asumido al firmar el Pacto Ético Electoral.

¿Alguna exhortación para los partidos que llevan candidatos sentenciados o con procesos?

Evidentemente, tienen que tener mucho cuidado en eso porque hay quienes pueden candidatear y no candidatear. Nosotros no somos competentes en este momento.

¿Es una ofensa al electorado que lleven esos candidatos?

Soy abogado. No me gustaría pronunciarme porque si le respondo a usted me referiría a un caso en específico y no quisiera hacerlo.