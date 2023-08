Las renuncias a la bancada de AP tienen que ver con la designación de Darwin Espinoza, sindicado como uno de ‘Los Niños’. ¿Qué piensa sobre esto?

Nosotros vamos a sacar un comunicado expresando nuestro rechazo y repudio a la designación de Darwin Espinoza como vocero de la bancada, más aún si está implicado en acciones conjuntas con otros congresistas denominados ‘Los Niños’. Esto hace daño al partido en primera instancia, pero también al Congreso.

¿Quién designa entonces a Darwin Espinoza como vocero AP?

La bancada toma el nombre de Acción Popular, la bancada es responsable de sus actos, pero cuando estos actos no se rigen con ética, afectan al partido. Un grupo de ocho congresistas ha tomado la decisión y esto es una situación incómoda para Acción Popular. Hemos convocado a un plenario nacional para el 19 de agosto, donde estarán los secretarios generales a nivel nacional; ellos designarán al Tribunal de Disciplina para actuar y expulsar a estos malos congresistas y militantes de Acción Popular.

Entonces, ¿el partido no tenía conocimiento de lo que hacía la bancada?

Lamentablemente, esta es una situación que tengo que aceptar. Como no teníamos dirigencia nacional, no teníamos facultades para convocar a los congresistas e indicarles los lineamientos políticos que tenían que seguir. Nosotros hemos sido ajenos por acciones estrictamente legales. Ahora no se podría hacer nada, lo que sí se puede hacer es este plenario.

¿El tribunal hará una investigación interna?

Confío en que estudiará la lista de congresistas implicados porque existe un daño al partido, un daño moral y sobre la base de ello se podrá aplicar las sanciones que correspondan para que sirvan de ejemplo a quienes quieran pasar la línea de la ilegalidad.