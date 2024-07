El Tribunal Constitucional (TC) tiene 30 días de plazo para pronunciarse sobre la demanda competencial planteada por el Congreso contra el Poder Judicial (PJ), que busca anular la resolución que ordenó la reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) desconociendo la decisión del Legislativo de suspenderlos en sus funciones y disponer su inhabilitación para el ejercicio de función pública por 10 años por faltas graves. Esperemos, sin embargo, que el TC resuelva con premura la controversia que ha generado en la práctica un clima de inseguridad jurídica.

Ayer, por lo pronto, se llevó a cabo, en Arequipa, la audiencia convocada por el TC para escuchar los alegatos de las partes en conflicto. El constitucionalista Aníbal Quiroga —en representación del Parlamento— recordó que ya el tribunal resolvió el año pasado un proceso competencial entre los mismos actores y estableció que hay decisiones propias del Congreso que no son materia de defensa judicial. ¿Cómo entonces, un año y cinco meses después, nos volvemos a encontrar en la misma situación?

“La sentencia del TC vincula a los poderes públicos. ¿El PJ es un poder público o es una isla en el Estado de derecho? (…) El PJ no se siente vinculado ni cumple con la ley”, sostuvo Quiroga, quien advirtió, además, que uno de los dos magistrados que falló a favor de Vásquez y Tello está en pleno proceso de ratificación precisamente por la Junta. “¿No sería un acto irregular que le quitaría legitimidad al tema? Tienen conflicto de interés y no les pasa nada”, cuestionó.

Observó, asimismo, que el fallo que repuso a los dos integrantes de la JNJ no haga mención a la sentencia del TC que resolvió el año pasado la demanda competencial y, en ese contexto, dijo estar convencido de que el mismo es “nulo y absolutamente político”. “La sentencia del PJ genera inseguridad jurídica”, sentenció.

En la contraparte intervino el procurador público adjunto del PJ Jhony Tupayachi Sotomayor, quien justificó la resolución judicial arguyendo que Tello y Vásquez consideraron que la medida impuesta por el Congreso afectó sus derechos fundamentales. Cuestionado por el tribuno Pedro Hernández sobre cuáles eran esos derechos supuestamente vulnerados, sin embargo, no supo responder. Gustavo Gutiérrez, otro magistrado, le formuló la misma pregunta y Tupayachi volvió a ser evasivo. “No me está respondiendo”, le increpó el magistrado. Quiroga, por su parte, afirmó que no hubo derecho afectado.

El constitucionalista Lucas Ghersi declaró a Perú21TV que el TC fallará a favor del Congreso porque “es muy irregular y muy grave que el PJ emita sentencias a favor de miembros de la JNJ” cuando dicha instancia es la que nombra, ratifica y sanciona a los jueces. Confirmó que uno de los magistrados que favoreció a la dupla Tello-Vásquez es evaluado por la Junta. “Es antiético, tiene un conflicto de interés”, indicó.

Tenga en cuenta

Aníbal Quiroga sostuvo que el PJ debería dejar sin efecto la resolución que repone a los miembros de la JNJ hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia.

Advirtió que todos los actos de Tello y Vásquez desde que fueron inhabilitados por el Congreso podrían ser anulados con efecto retroactivo por el TC.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.