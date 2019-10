Con cinco votos en contra y dos a favor, el pleno del Tribunal Constitucional, presidido por Ernesto Blume, rechazó admitir a trámite la solicitud de la incorporación de Gonzalo Ortiz de Zevallos como magistrado del TC. El sustento fue que el procedimiento parlamentario no finalizó y no se le puede imponer la incorporación a un ente independiente.

Fuentes de Perú21 confirmaron que los magistrados que votaron a favor de la incorporación de Ortiz de Zevallos fueron José Luis Sardón y Augusto Ferrero Costa. Los que votaron en contra fueron Eloy Espinoza-Saldaña, Marianella Ledesma, Ernesto Blume, Carlos Ramos y Manuel Miranda.

Ayer, el abogado de Ortiz de Zevallos presentó un tercer escrito, a las 3:55 p.m., asegurando que no existe trámite pendiente sobre su elección y que los pedidos de reconsideración presentados por congresistas no fueron admitidos por ser extemporáneos. Además, pide que Eloy Espinosa-Saldaña no participe en la sesión por ser el tribuno de menor antigüedad y a quien reemplazaría en el tribunal.

Una hora antes, su primo hermano, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, presentó un oficio con argumentos similares y defendió la validez de la elección de su familiar.

CONGRESO ELIGIÓ A ORTIZ DE ZEVALLOS

Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea fue elegido por el Pleno del Congreso el 30 de setiembre como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional (TC) pese a la cuestión de confianza que planteó Salvador del Solar ese mismo día, pidió que se fije una fecha para que jurar en el cargo.

La elección de este nuevo magistrado por el Congreso ha estado envuelta en polémica luego de que fuera aprobada por 87 votos a favor, el número mínimo para nombrar a un nuevo integrante del TC.

El presidente Martín Vizcarra, horas después de la elección, anunció la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones congresales para enero del 2020 tras la segunda cuestión de confianza rechazada contra un gabinete del Ejecutivo.