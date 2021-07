El vicepresidente del Parlamento, Luis Roel Alva, aseguró que el Congreso defiende sus competencias. Y que, ningún otro poder del Estado puede interferir en ellas.

“Lo que ha sucedido en el Congreso es la defensa de su fuero, porque hay un principio básico dentro de un estado constitucional de derecho, y es, el respeto a la separación de poderes, el respeto irrestricto a cada función constitucional de cada poder” explicó.

En otro momento, se refirió sobre la posición de la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, que dijo que toda autoridad debe acatar una orden judicial.

“A ella le corresponde con todo y justo derecho como titular de esos fueros, pero como Congreso de la República y en representación de la mesa directiva, también me corresponde defender los fueros del Congreso. Si bien respeto su posición, no la comparto. Ambos poderes no deben de llegar al conflicto”, añadió el vicepresidente del Congreso.

Mañana, la Junta de Portavoces del Congreso se reunirá para decidir qué sucederá con la elección de los magistrados.

“Los primero tres candidatos a ser magistrados del TC no han alcanzado los votos necesarios de los 87 para lograr ser tribunos, por lo tanto, frente a esa situación se ha solicitado suspender esta elección y someterlo a una Junta de Portavoces”, concluyó Roel Alva.

