Tribunal Constitucional le cierra el paso a Alejandro Toledo

De llegar al Tribunal Constitucional ( TC ) un hábeas corpus del ex mandatario Alejandro Toledo , este no correría con la misma suerte que el del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, sobre quienes el ente ordenó su excarcelación inmediata.

Para el titular del TC, Ernesto Blume, la situación de Toledo es diferente porque este está prófugo y no ha dado muestras de contribuir con las investigaciones del Ministerio Público.

“Toledo ha sido renuente a colaborar con la justicia. Además, ya se le ha rechazado un hábeas corpus anteriormente”, declaró ayer en entrevista con Reporte semanal.

No obstante, la defensa de Toledo, quien vive en Estados Unidos, insistirá con el hábeas corpus. Heriberto Benítez informó a Perú21 que, el 9 de mayo, la Cuarta Sala Penal verá el recurso que interpusieron contra las prisiones por los casos Odebrecht y Ecoteva, y contra el pedido de extradición. Si pierden ahí, van al TC.