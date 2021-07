Fue un día de marchas y contramarchas y un revés para quienes, desde hace varios días, reclamaban el derecho del actual Congreso de elegir a los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

Tras el estrepitoso fracaso de la víspera, cuando los tres primeros candidatos sometidos a consideración del Pleno fueron rechazados –Fernando Calle, Carlos Hackansson y Aarón Oyarce–, la plenaria fue convocada para ayer a las 9 de la mañana previa sesión de la Junta de Portavoces. Pero la reunión fue tensa. Las bancadas del Frente Amplio, Partido Morado y Frepap mantuvieron su decisión de acatar la resolución judicial que suspendía provisionalmente el proceso de elección. Sin ellos, era difícil alcanzar los 87 votos requeridos para elegir a los tribunos.

Entonces, se acordó postergar el inicio del Pleno para las 10 de la mañana y luego, ante la falta de humo blanco, para las 4 de la tarde.

PRIMERA RENUNCIA

En ese ínterin se conoció la renuncia irrevocable del abogado Jorge Luis Rioja Vallejos a su candidatura. A través de una carta dirigida a la titular del Legislativo, Mirtha Vásquez, dejó constancia de que su decisión respondía a la polarización de las fuerzas políticas.

No solo eso. Los congresistas de Alianza por el Progreso, Walter Benavides y Walter Ascona, y la no agrupada Carmen Omonte (exAPP) se plegaron a la postura de sus colegas Jorge Vásquez, Hans Troyes y Rolando Campos, quienes en la víspera se pronunciaron en contra de llevar adelante la elección.

Así llegó las cuatro de la tarde, y cuando se presumía que se reanudaría la votación, el presidente de la Comisión evaluadora de candidatos al TC, Rolando Ruiz, y el vocero de Acción Popular, Franco Salinas, sorprendieron denunciando al vocero del Frente Amplio, Yván Quispe, por remitir cartas a los postulantes para–dijeron– amenazarlos y conminarlos a renunciar. Perú21 tuvo acceso a la misiva y en ella Quispe sostiene que la elección es ilegítima e ilegal.

“No debemos olvidar que esta elección exprés de nuevos magistrados del TC presumiblemente estaría coordinada junto con la vacancia de la actual Mesa Directiva del Parlamento y el reclamo de fraude en mesa de parte del partido Fuerza Popular. Por ello, en aras de recordar la institucionalidad democrática y el estado constitucional de derecho, le invocamos a deponer de esta candidatura y no manchar su impoluta carrera con una sospecha de participación en lo que ya para muchas voces constituye un abierto golpe de Estado”, se lee en el documento.

LA CARTA. Frente Amplio le pidió la renuncia a candidatos.

Esta situación derivó en un pedido de Ruiz para que la elección quede en compás de espera. La plenaria continuó, pero para abordar otros temas.

Mirtha Vásquez suspendió la sesión antes de las 7 de la noche sin dar mayores luces. Más tarde se supo que el Pleno volverá a sesionar hoy a partir de las 09:00 horas.

DENUNCIA CONTRA JUEZA

Entre tanto, el procurador del Parlamento, Manuel Peña, dejó lista la denuncia por presunto delito contra la función jurisdiccional en la modalidad de prevaricato y abuso de autoridad contra la jueza Amparo Blácido Báez, quien fue la que dispuso que se suspenda la controversial selección de magistrados del TC. El documento será presentado en las próximas horas.

De otro lado, más temprano, el presidente de la República, Francisco Sagasti, evitó hacer mayores comentarios sobre el conflicto suscitado entre el Parlamento y el Poder Judicial.

“En respeto de la autonomía de poderes, no tenemos nada que decir en el Ejecutivo, son prerrogativas que tiene el Congreso y son atribuciones del Poder Judicial. En ese tema no emitimos opinión, no queremos interferir”, manifestó desde Huánuco.

SABÍA QUE:

-Once son los candidatos al TC que quedan en carrera. Ellos son: Freddy Hernández Rengifo, Francisco Morales Saravia, Helder Domínguez Haro, María del Pilar Tello Leyva, José Gálvez Montero y Vicente Walde Jáuregui.

-A ellos se suman David Moisés Velasco Pérez Velasco , Óscar Renato Ramón Díaz Gonzales, Miguel Christian Torres Méndez, Luis Gustavo Gutiérrez Ticse y Jacinto Julio Rodríguez.

