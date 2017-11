Tribunal Constitucional: Indagación a magistrados se iniciaría hoy

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones, Milagros Takayama , informó a Perú21 que hoy se vería la denuncia formulada contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional ( TC ) –Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña– si es que la Comisión Permanente del Congreso remite su oficio para investigar en un plazo máximo de 15 días.

Mauricio Mulder, tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, dijo que es probable que en las próximas horas envíen dicho documento, pero adelantó que, con el acta del viernes, la subcomisión podría empezar su trabajo.

Takayama resaltó que se tiene que cumplir el debido proceso de manera formal. Cabe destacar que de llegar dicho oficio, hoy se elegiría a un delegado, quien deberá recabar toda la información.

¿Por qué es la denuncia?

La acusación, que realizaron los ex marinos involucrados en el caso El Frontón, se debe a se cambió una sentencia de 2013, que establecía que las ejecuciones del motín en el otrora penal no constituían delitos de lesa humanidad, ya que en aquella época no había sanción para ello.

Ramos y Espinosa-Saldaña dijeron ante la prensa que habría una suerte de amedrentamiento contra ellos y que un sector del Parlamento buscaría un tribunal a su medida. Antes, ellos y la magistrada Ledesma presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al respecto, Jorge del Castillo (Apra) respondió que no es serio quejarse sobre una investigación que aún no se inicia.

En la misma línea, Juan Sheput (PpK) dijo estar en desacuerdo con la denuncia ante la CIDH. Acotó que se destruyó la jurisprudencia del país luego de que se cambió el voto del ex magistrado Juan Vergara. “Es lamentable la actitud del tribunal al creer que no pueden ser investigados”, aseveró.

Sabía que

- Congresistas como Marisa Glave, de Nuevo Perú (NP), no están de acuerdo con iniciar una investigación a 4 miembros del TC.



- El oficialista Alberto de Belaunde calificó de preocupante que el Congreso inicie una indagación.



- La presunta infracción es por el delito de prevaricato previsto en el artículo 418 del Código Penal.



- También por supuestamente violar el artículo 139 de la Constitución.