Mantener en la sombra sus intereses privados mientras aspira al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional descalifica al abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea para ocupar dicho cargo, según políticos y expertos en Derecho consultados por Perú21.

En la víspera, este diario reveló que Ortiz de Zevallos representa a un grupo de inversionistas peruanos interesados en concretar la compra de medios periodísticos del Grupo El Comercio y para ello buscó como aliado a Rudolph Giuliani –abogado del presidente de EE.UU., Donald Trump–. El miércoles, dos de sus socios fueron arrestados en EE.UU. (ver recuadro). Esta información fue ocultada al Congreso en la hoja de vida que envió para postular al TC.

“El reportaje da cuenta de lo peligroso que puede ser que una persona con esos intereses privados y que no los hace públicos pueda llegar al TC. Lo más grave de todo es que haya omitido esa información, cuando el tribunal puede decidir sobre esos intereses que Ortiz de Zevallos representa. No es la persona más idónea para el cargo”, señaló Gino Costa, miembro de la Comisión Permanente.

“Son hechos importantes que la comisión seleccionadora y los congresistas han debido conocer antes de votar por él. Este proceso se ha hecho muy mal sin evaluar bien a los candidatos, sin dar espacios a la ciudadanía”, opinó el abogado especialista en derechos humanos y constitucional Javier Alonso de Belaunde.

Otro hecho sobre Ortiz de Zevallos es que no registra ninguna experiencia en materia constitucional.

“No solo tiene conflicto de intereses, sino que no tiene ningún tipo de vínculo con el derecho constitucional y eso lo descalifica como un candidato idóneo”, expresó el exprocurador Yván Montoya. “Parece ser una persona poco transparente”, agregó.

Para la excongresista Patricia Donayre, es cuestionable que se quiera sacar adelante la elección de Ortiz de Zevallos en el TC a través de la presión. “Es lamentable que personas con conflictos de intereses pretendan tomar instituciones del prestigio del TC. Está claro que querían extender su red de poder”, indicó.

Todos coinciden en que Ortiz de Zevallos no debe juramentar en el TC en un proceso que no ha culminado debido al recurso de reconsideración que presentó Donayre antes de que se cierre el acta de la votación en el Pleno del 30 de setiembre.

En tanto, el exlegislador Víctor A. García Belaunde aseguró a Perú21 que no conocía sobre los intereses privados que publicamos al postular al referido abogado. Cuando le preguntamos qué opinaba de este ocultamiento, solo dijo: “Le pido a usted que no me haga preguntas que no puedo contestar”.

ESTADOS UNIDOS DETUVO A SOCIOS DE GIULIANI

Dos socios de Rudolph Giuliani fueron arrestados el miércoles por la justicia de EE.UU. cuando tenían boletos aéreos listos para salir de ese país, según medios norteamericanos.

Se trata del ucraniano Lev Parnas y el bielorruso Igor Fruman, quienes son investigados por la Fiscalía de Nueva York por presuntamente lavar miles de dólares canalizándolos en donaciones extranjeras a campañas electorales en EE.UU. para ganar influencia política.

Ambos salieron en libertad ayer por la tarde luego de pagar una fianza de un millón de dólares.

Los congresistas demócratas de EE.UU. han exigido la participación de Parnas y Fruman en el juicio de destitución iniciado contra Trump por las presiones al gobierno ucraniano para que investigue al hijo del exvicepresidente Joe Biden.

Como informamos, Ortiz de Zevallos, en representación de inversionistas peruanos, buscaba una conferencia telefónica con Giuliani para conversar sobre la operación Caledonia (compra de medios en el Perú).

TENGA EN CUENTA

- Víctor A. García Belaunde dijo en RPP que la candidatura de Ortiz de Zevallos debió votarse en cuarto o quinto lugar y no como primero.

- En diálogo con Perú21, reconoció que la rapidez se dio por interés del fujimorismo: “Uno podía detectar que había un interés en intervenir un poco el TC que estaba por tomar una decisión importante respecto a la señora Keiko Fujimori”.